車手獎｜交通意外傷亡援助兩計劃明起合併　日均補助額縮水至$330

社會福利署宣布，由明日（28日）起推出交通意外傷亡援助計劃的新安排，將其中兩項計劃「受傷補助」和「臨時生活補助」合併為「體恤補助」，意味申請人由原本可申請兩項補貼、每日最多可獲發約918元補助，跌至合併後僅可申請一項補貼，每日獲發330元；補助日數由180日亦大幅縮減至60日。



社署發言人表示，政府無意改變計劃的政策原意，今日獲立法會財務委員會批准推出的新安排旨在完善計劃，讓計劃以可持續的模式為交通意外受害人提供及時而適度的援助，協助他們克服短期的經濟困難，並確保公共資源用得其所，防止濫用及詐騙的行為。



勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金額將大減九成。（資料圖片／曹德熙攝）

2023/24年度三成人同時獲批兩項補貼 每日可獲發最多918元

現時交通意外傷亡援助計劃下，「受傷補助」向交通意外受害人提供經濟援助，援助金額視乎病假日數而定，最高可申領180天的援助，平均每日援助金額約388元；「臨時生活補助」則為因交通意外喪失工作能力的謀生者而設，最高可申領180天，每日援助金額約530元。

現時若申請人同時獲發兩項補助，最高平均每日共可獲發最多約918元。根據社署統計資料，在2023/24年度，計劃下獲批「受傷補助」的個案約有9,090宗，其中約三成同時獲批「臨時生活補助」。

勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金頧將大減九成。（資料圖片／曹德熙攝）

合併後每日可獲發330元 60天病假為限

社會福利署宣布，由明日（28日）起將「受傷補助」和「臨時生活補助」合併為「體恤補助」，在審慎理財的原則下，「體恤補助」的金額將參考計劃下徵收款項及政府撥款的收入計算，即合資格申請人每日可獲發330元，最多60天病假為限。

社會福利署表示，除須符合其他相關申請資格外，「體恤補助」的申請人須獲註冊醫生證明其傷勢須留院治療不少於7天，或獲發不少於7天的病假證明。申請人在兩年內只可申領「體恤補助」一次。社署會按既定機制每年調整相關援助金額。

「體恤補助 」的申請條件會保持與現行「受傷補助」一致，即毋須考慮受害人在交通意外發生時有否從事有薪工作。

勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金頧將大減九成。（資料圖片／陳永武攝）

社署：無意改變計劃政策原意

社署發言人表示，政府無意改變計劃的政策原意，今日獲立法會財務委員會批准推出的新安排旨在完善計劃，讓計劃以可持續的模式為交通意外受害人提供及時而適度的援助，協助他們克服短期的經濟困難，並確保公共資源用得其所，防止濫用及詐騙的行為。對於有經濟困難或其他福利需要的人士，社署會提供適切協助，包括轉介他們申請綜合社會保障援助計劃或其他援助。

新安排適用於涉及明日凌晨零時或之後發生的交通意外的申請個案。計劃下其他三個補助項目，即「殮葬補助」、「死亡補助」及「傷殘補助」的安排，則維持不變。