車手獎｜交通意外傷亡援助擬縮至日均$330　最長60日　總額減9成

俗稱「車手獎」的交通意外傷亡援助計劃，勞工及福利局向立法會提交文件稱，近年獲批援個案宗數攀升，若支出維持現時的上升趨勢，基金將在2032至2033年度耗盡。



當局建議合併計劃內的「受傷補助」及「臨時生活補助」，最高每日平均援助金額由918元，跌至330元，補助日數由180日減至60日。換言之，申請人日後因同交通意外最多可領取的援助金額，將由約16.5萬元，大跌近9成至約19,800萬元。



勞工及福利局表示無意取消計劃或改變政策原意，檢討目的是完善計劃，確保公共資源用得其所，同時防止濫用及詐騙的行為。局方又指若部分家庭因交通意外而需要較長期的經濟援助，社署會提供適切的支援。



勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金額將大減九成。（資料圖片／曹德熙攝）

警方去年發現有人涉嫌在交通意外後，透過假病假紙延長病假，從而向社署申請更高援助金額。（資料圖片/廖雁雄攝）

警方去年發現有人涉嫌在交通意外後，透過假病假紙延長病假，從而向社署申請更高援助金額。（資料圖片/廖雁雄攝）

自1979年起實施的交通意外傷亡援助計劃，俗稱「車手獎」，現時不設經濟或資產審查，亦無需考慮交通意外是誰人過失造成。計劃設有五個補助項目，分別為「殮葬補助」、「死亡補助」、「傷殘補助」、「受傷補助」及「臨時生活補助」。

基金5年間開支升逾6成

勞福局指過去5個年度，基金由車牌及駕照所徵收的款項、政府撥款等方面取得的總收入平均約為3.98億元。同期，計劃批出援助金的個案宗數大幅攀升，發放的援助金額亦由約 2.97億元上升至約4.92億元，單是去年的總支出，已升至5.2億元，5年間升幅達62.5%。

截至去年3月31日，基金餘額為14.54億元。當局預料，若基金的收入大致維持不變，而支出維持現時的上升趨勢，預計基金將在2032至2033年度耗盡。

勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金頧將大減九成。（資料圖片／曹德熙攝）

合併「受傷補助」和「臨時生活補助」 補助額減九成

局方在文件中指，勞工及福利局及社署已完成檢討工作，共提出三項建議，包括合併計劃內現有的「受傷補助」和「臨時生活補助」。現時兩項補助最高可申領180天，若申請人同時獲發，最高平均每日共可獲發最多約918元的補助。2023至2024年度，兩個補助項目發放的援助金額合共約4.87億元，佔計劃發放總金額約99%。

合併後，當局將改稱為「體恤補助」，合資格申請人平均每日可獲發330元，以最多60天為限。這意味申請人日後因一宗交通意外所領取的援助金額，由以往最多16.5萬元，大減88%至1.98萬元。至於申請條件，「體恤補助」會保持與現行「受傷補助」一致，即無須考慮受害人在交通意外發生時有否從事有薪工作。

當局解釋，合併是因為該兩項補助之目的及申請條件相近，而受惠群體亦有重叠。當局又認為，每日330元的援助可達到向受害人提供及時而適度的援助的政策原意。

警方去年發現有人涉嫌在交通意外後，透過假病假紙延長病假，從而向社署申請更高援助金額。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞工及福利局提出，將交通意外傷亡援助計劃其中兩項補助合併，補助金頧將大減九成。（資料圖片／陳永武攝）

申請資格由3天病假證明調高至7天 兩年內只可申領一次

現時合資格申請的最低病假日數為3天，當局指因應基金最新的財政狀況，建議回復至計劃實施初期的7日。另外，由於過去三個年度，超過2千名申請人於兩年內重覆申請援助，佔該三年獲批個案總數約19%，建議「體恤補助」在兩年內只可申領一次。

料一年可節省至少約2.7億元

至於計劃下其他3個補助項目，安排維持不變。當局預計，實施經調查的「體恤補助」後，2025至2026年度可為基金節省約2.7億元，又預計申請個案數目或有所下跌。假設個案數目下跌25%，以2025至2026年度全年為例，預計可為基金額外節省約5,000萬元。

勞福局局長孫玉菡在社交網站指，社署在檢討過程中，留意到部分申請人涉及多次交通意外並獲發可觀的援助金。（資料圖片／廖雁雄攝）

警方去年12月拘捕39名男女，涉嫌以假醫生紙騙取社會福利署發放的交通意外傷亡援助，涉及33宗事故共200萬元。（翁鈺輝攝）

孫玉菡：冀防止濫用及詐騙 有行人5年獲批64萬元

勞福局局長孫玉菡在社交網站指，社署在檢討過程中，留意到部分申請人涉及多次交通意外並獲發可觀的援助金，例如有自僱職業司機3年間因多次發生交通意外而獲批逾36萬元援助金，亦有行人5年間多次發生交通意外而多次申請，獲批逾64萬元援助金。

他強調，政府無意取消計劃或改變計劃的政策原意，而是期望經優化的計劃可確保公共資源用得其所，確保真正有需要的受害人得到及時而適度的援助，同時防止濫用及詐騙的行為。當局將於下周一（9日）在立法會福利事務委員會會議上匯報檢討建議。