拼多多與香港順豐終止合作｜用家稱暫不擔心：免費運到嚟香港就得

內地電商平台拼多多與香港順豐終止合作，引起不少熱愛網購的港人關注，最重要是目前香港以順豐速運的發展最純熟，全港有近1,200個自提櫃及自提點，當拼多多與順豐速運「分手」後，取貨位置的選擇可能較順豐少，恐會影響日後網購取貨的便利性，故有網民形容這個「分手日」為「世界末日」。



記者今日（2日）到順豐速運的葵芳自提點，發現運作如常，有不少拼多多用家前來取貨，他們都認為順豐不再為拼多多服務，肯定會為用家帶來不便「麻煩咗」，但只要拼多多繼續提供免運費優惠，相信短期內不會「轉會」改用其他網購平台，有人更笑稱：「只要免費運到嚟香港就得。」



中國電商平台之一拼多多與香港順豐合作關係結束。順豐周三（7月2日）凌晨表示，根據雙方協議，有關香港集運物流服務的合同已於6月30日到期。（陳穎欣攝）

盧先生認為拼多多的優勢是方便且直運到港，只要優勢不變就會繼續選用。（陳穎欣攝）

記者今日（2日）到順豐速運的葵芳自提點，發現運作如常，有不少拼多多用家前來取貨，其中葉同學稱間中會透過拼多多平台購物，雖然她不清楚拼多多與順豐終止合作，但相信一定會影響取件便利性，惟仍會繼續使用拼多多，只是轉用其他集運公司，她稱：「我屋企隔離都係順豐，遠少少先有其他公司（自提點），都有少少麻煩咗。」

每月定期在拼多多消費的盧先生同樣對新安排不知情，但他認為影響有限。拼多多有其他合作集運服務商提供免運費服務，「運到落嚟香港都冇問題」。盧先生稱，只要能在葵芳取貨便可接受，並強調除非取消免運優惠，否則他暫無計劃更換電商平台。