拼多多與香港順豐終止合作　客服：安排其他快遞派送未完成訂單

網上周二（7月1日）盛傳内地電商平台拼多多，與香港順豐的合作突然終止，有網民在社交平台貼出與拼多多官方客服的對話，對方表示已與香港順豐停止合作，建議顧客選擇其他物流商的自提點。《香港01》記者周二晚向拼多多官方客服查詢，對方着切換至附近其他自提點取貨，稱包裹會照常安全送達。



香港順豐周三（7月2日）凌晨表示，根據雙方協議，有關香港集運物流服務的合同已於6月30日到期；香港順豐現已停止為拼多多提供本地集運物流服務，感謝各位的支持與理解。



内地電商平台拼多多與跟香港順豐終止合作。

香港順豐確認根據與拼多多雙方協議，有關香港集運物流服務的合同已於6月30日到期。（圖片來源：順豐速運）

有網民在社交平台貼出與拼多多官方客服的對話，對方指已跟香港順豐停止合作。

拼多多官方客服：受影響順豐香港訂單己交其他快遞接力派送

有網民周二在社交平台貼出與拼多多官方客服的對話，對方指已跟香港順豐停止合作，建議選擇其他自提地址。客服指，如有未完成的順豐集運訂單，將安排其他快遞完成二段物流派送，並會為每個未完成的順豐訂單發放3元券作補償。

《香港01》記者周二晚向拼多多官方客服查詢時，對方稱因受香港順豐運力影響，部份自提點暫不可選，教可切換至附近其他自提點。客服表示，受影響的順豐香港集運訂單，已自動轉交其他快遞接力派送，時效不變。

《香港01》記者周二晚向拼多多官方客服查詢，對方着切換至附近其他自提點取貨，稱包裹會照常安全送達。

香港順豐為拼多多一件包郵到港優惠活動合作商

拼多多為内地電商平台，去年底開始推出一件包郵到港的優惠活動，用戶只須在拼多多手機應用程式內下單，並選擇包括順豐、神州、AFL及公主在內的4間指定集運服務商，即享內地免費運送到香港，若包裹重量以及體積在自提限制尺寸以內，運費全免，最高可減免運費800元，超出自提限制的商品則可選擇宅配配送，可享運費減免優惠。

根據拼多多與香港順豐合作，用戶可選擇將寄件運送至順豐站及自提點。