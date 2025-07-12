鄧炳強出席青少年外交素養活動致辭：新一代青少年要學會審時度勢

保安局局長主鄧炳強今日（12日）出席一個青少年外交素養項目啟動禮時表示，對香港青少年提出三點勉勵，其中呼籲要放眼世界，把握當今國際局勢的最新發展，深化國際交往，他指目前國際形勢非常複雜，作為新一代青少年一定要學會審時度勢，思考香港定位及方向，要多留意身邊地區的發展，「例如取代美國成為中國最大貿易夥伴的東盟，例如生產力總值超過七大工業國的金磚十國。」

「青少年外交素養及技能訓練學院(Future Diplomats Academy, FDA)」項目今日在中文大學啟動。（大會提供圖片）

青少年外交素養及技能訓練學院頒發本年各個奬項予得獎學生。（大會提供圖片）

青少年外交素養及技能訓練學院頒發本年各個奬項予得獎學生。（大會提供圖片）

青少年外交素養及技能訓練學院頒發本年各個奬項予得獎學生。（大會提供圖片）

九龍東區各界聯會和向上游教育慈善基金聯同多個組織，推動「青少年外交素養及技能訓練學院(Future Diplomats Academy, FDA)」項目，今日在中文大學啟動並頒發本年各個奬項。

保安局局長鄧炳強致辭時表示，喜見學院透過不同方式培育青少年外交知識和國家安全意識。他對香港青少年提出三點勉勵：一，心繫家國，認識國家的發展戰略；二， 放眼世界，把握當今國際局勢的最新發展，深化國際交往；三，裝備自己，把握香港在國家大局中的發展機遇，藉此青少年能為自己、為香港、為國家的發展而奮鬥。

保安局局長鄧炳強（左二）任活動主禮嘉賓。（大會提供圖片）

保安局局長鄧炳強致辭時呼嘯新一代青少年要放眼世界，提升縱觀全局的視野，要多留意身邊地區的發展。（大會提供圖片）

鄧炳強續說，目前國際形勢非常複雜，作為新一代的青少年一定要學會審時度勢，思考香港定位及方向，要放眼世界，提升縱觀全局的視野，要多留意身邊地區的發展，「例如取代美國成為中國最大貿易夥伴的東盟，例如生產力總值超過七大工業國的金磚十國，要培育大局觀、國際觀，說好中國故事，深化國際交往，要做好準備。」

聯合主辦機構，九龍東區各界聯會會長李誌峰亦表示，在當今國際環境下，需要兼具國際視野、理性判斷和使命感的青少年；學院將持續推進和深化有關工作，培育青少年從小培養對國家和世界的責任感。

九龍東區各界聯會會長李誌峰亦認為在當今國際環境下，需要兼具國際視野、理性判斷和使命感的青少年。（大會提供圖片）

向上游教育慈善基金主席梁賀琪表示，是次項目提供了機會供青少年投入國情，發揮自身創意。（大會提供圖片）

學院發起人之一、向上游教育慈善基金主席梁賀琪表示，國家安全與世界局勢息息相關，每個人都扮演民間外交官出一分力。她指是次項目提供了機會供青少年投入國情，發揮自身創意，在競賽中提出國家外交點子，有助提升參與感，投入國家。

「青少年外交素養及技能訓練學院(Future Diplomats Academy, FDA)」項目今日在中文大學啟動。（大會提供圖片）

當日上午舉行各項競賽的總決賽，當中「我是外交官」模擬國際議題辯論賽，隊伍就：中國潮人潮物、功夫武術、傳統文藝三者中何者為國家提升國際軟實力更佳手段等問題，進行爭辯並提出各自倡議；中學方面，學生提出不同外交方案，如天主教培聖中學參賽小組提出「指尖上的廣彩：連接古今中外」、「中肯數字經濟夥伴計劃－共建智慧非洲新樞紐」、佛教善德英文中學小組則提出「沙綠絲路：中沙攜手對抗沙漠化 共創綠色未來」等方案。

項目統籌張嘉樂表示，上述競賽使學生在外交處境中掌握國情，同時效法外交官用智用謀維護國家，養成忠誠品格。他表示，項目來年將有四方面發展，分別持續競賽推廣、教學策略開發、上海硏學交流和深耕校園學堂，冀能將競賽成果持續深耕和融入學校教育當中，進一步加深香港青少年對國家外交事務的知識、技巧，以及參與和投入感，培育他們成為兼具全球視野和國家情懷的新世代，