山東艦訪港｜渡輪早上停航　長洲居民趕往荃灣特別線　期待有彩蛋

山東艦航母編隊今日（3日）起訪港，今早駛入本港西部海域。早上該區航道禁止船隻駛入，令多條來往離島及市區的航線受影響。其中，由長洲往中環、由7時50分至9時30分的7班航班取消。要前往市區上班的長洲居民紛紛提早出門，有人認為影響不大，更稱期待在乘船期間看到艦群；亦有人不知今日航班有特別安排而遲到。



山東艦訪港｜多班船取消，有人稱影響細，有人不知航班取消而遲到。（洪戩昊）

新渡輪於受影響時段前後加開3班航班，另外亦特別在7時40分加開一班由長洲往荃灣西的航班。關愛隊向該航班乘客派發袋裝蛋糕及紙包飲品。

要前往市區上班的長洲居民紛紛提早出門，早上約7時一度出現人龍。（洪戩昊攝）

要前往市區上班的長洲居民紛紛提早出門。早上約7時，碼頭一度出現人龍。現場有警員戒備，新渡輪亦安排職員在碼頭外解答市民疑問。

長洲居民提早半小時出門 對山東艦感興趣

長洲居民李小姐平日8時多出門上班，今日特地提早大半小時出門。雖然要提早，但她認為一日半日影響不大，更稱自己對山東艦也感興趣，期待在乘船期間看到艦群。

李小姐認為影響不大，更稱期待在乘船期間看到艦群。（洪戩昊攝）

羅先生到碼頭才得悉航班取消，無奈乘搭了前往荃灣西的航班。他本來要到尖東，到了荃灣西後離目的地更遠，加上由長洲往中環的船程只有約45分鐘，但往荃灣西卻用了接近一小時，他無奈道：「遲到囉。」他預計會遲20分鐘才抵達上班地點。