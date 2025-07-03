山東艦訪港｜大批市民清晨霸位於海怡半島見證　有人揮動國旗歡迎

山東艦航母編隊今日（3日）駛進香港水域，將穿過蒲台島西面，再經東博寮海峽，駛入維多利亞港西面錨位。大批市民今早於鴨脷洲海怡半島岸邊遠眺航母編隊，有軍事迷今早乘搭首班車到場，只為見證第一艘國產航空母艦訪港。他認為艦艇展現國家高深科技，是「人民海軍發展史的重要里程碑」，對山東艦十分期待。



有內地來港大學生表示若非在內地沿海城市，較難看到航母，於是特意今日到場。她不時揮動國旗，解釋是「一種儀式感，想為迎接他們（航母編隊）的到來增加色彩」。



大批市民今早於海怡半島岸邊遠眺山東艦航母編隊進入香港水域。（鄭子峰攝）

大批市民今早於海怡半島岸邊遠眺山東艦航母編隊進入香港水域。（鄭子峰攝）

大批市民今早於海怡半島岸邊遠眺航母編隊進入香港水域。（鄭子峰攝）

軍事迷乘首班車冀見證山東艦訪港

住在東區的高先生表示，今早5點45分搭首班車到海怡半島，只為見證第一艘國產航空母艦訪港。他認為山東艦展現國家軍事實力及高深科技，「係人民海軍發展史嘅重要里程碑」。

山東艦作為編隊主角，稍為「殿後」出場，排在湛江艦和運城艦後面，訪問之時還未進入海怡半島市民的視野。高先生形容有了其他兩架「預熱」，「令我（山東艦）對有更期待嘅心情」。去年海南艦及長沙艦編隊訪港時，高先生亦有去觀看情況。

住在東區的高先生表示，今早5點45分搭首班車到海怡半島，只為見證第一艘國產航空母艦。（林遠航攝）

不少市民今早於海怡半島岸邊遠眺航母編隊。（鄭子峰攝）

不少市民今早於海怡半島岸邊遠眺航母編隊，圖為政府消防船為編隊舉行噴水歡迎禮。（鄭子峰攝）

由內地來港就讀大學的周女士今早7時到場，她表示從未看過航母，「作為內地人，若不在沿海城市，看到航母機會比較少」，得悉山東艦訪港後，特意來到海怡半島觀看其進場。她稱，湛江艦及運城艦比起在駐港部對看到的軍艦更大，相信山東艦體積及規格將更龐大及震撼。

她今日帶同中國國旗，遠眺艦隊期間不時揮動手中旗幟，她形容是「一種儀式感，想為迎接他們（航母編隊）的到來增加色彩」。

自內地來港就讀大學的周女士今早七點到場，她表示從未看過航母，知悉今日山東艦入港，特意來到海怡半島觀看其進場。（林遠航攝）

大批市民今早於海怡半島岸邊遠眺山東艦航母編隊進入香港水域。（鄭子峰攝）

▼山東艦▼

