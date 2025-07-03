歌唱導師林俊一涉非禮11男　事主X認被摸仍上課　以為是教授方式

歌唱導師林俊一涉非禮11名男子包括多名學生案今(3日)續審，庭上播放15歲的事主X的錄影會面片段，X稱林多次間他是否經常自瀆，又碰其下體，他表示不適，林稍作停頓後說：「如果想做明星，有人非禮你係好正常。」辯方盤問時指X聲稱第一課已受到騷擾，但之後仍繼續上林的課，X稱因為當時第一次上歌唱班，以為林的行為是正常教授歌唱的方式。惟辯方指X後來欠交學費，且至今仍未有付款，X亦同意。



被告林俊一（38歲，歌唱導師），被控17項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊罪，指他於2019年2023年間，在多個地點非禮11名男子。

歌唱導師林俊否認多項非禮等罪名。(被告facebook截圖)

第一次上堂問X是否日日打飛機

X在錄影會面中指出，林俊一會在課堂上教授發聲及丹田運用的技巧。在一次課堂上，林突然問X：「係咪日日打飛機。」之後又脫去X的褲子，然後用手張開他的包皮。林其後對他表示曾修讀醫科，又叫X把林當做哥哥就可以了。X稱他曾多次拒絕，又感到懼怕及覺被侵犯。

被告稱想做明星有人非禮好正常

X稱，在2023年7月7日，林上課時指他「條腰好緊」，要求他做伸展運動和仰臥起坐，以改善唱功，惟林其後再次問X有沒有自瀆，又觸碰其下體。X向林說對其行為覺不適，林稍作停頓然後說：「如果想做明星，有人非禮你係好正常。」

辯方指X仍繼續上林的課

辯方盤問時指X事發後繼續上林的課，X稱因為不知道林當時的行為不正常，以為是正常的教育方式，及後才知道不合理。

X至今仍未交林的學費

X又稱，他學唱歌的學費並非零用錢，是他兼職賺取回來的，當時他在薄餅店上班，每小時薪水為58港元，X同意金錢對他而言是很大的負擔。辯方指出，林當時一直追X交學費，X至今仍未有，X同意。

辯方質疑，X從來沒有向身邊的人，如家人及朋友等透露體曾被性侵，X稱，因為他從來都不會與其他人傾訴心事，故沒有向其他人透露事件。

X稱以為林是正常的教育方式

辯方續問X，首次事件發生後，X大可以不再找林上課，或避免見面，他理應對林產生防備心，但X仍然報讀林的課，X稱他當時第一次上歌唱班，不知道林的行為不正常，以為是正常的教育方式，及後才知道不合理。

案件編號：DCCC234/2024