720名初中生免費參與AI培訓課程　3間中學學生作品獲傑出表現獎

由大灣區共同家園青年公益基金主辦的AI應用實踐課程，今年資助24間基層中學的720名初中生，免費參與人工智能培訓課程。中文大學校友會聯會陳震夏中學、基督教女青年會丘佐榮中學及道教聯合會鄧顯紀念中學的學生作品獲「傑出表現獎」。



參與「GenRobo 機械新人類計劃 2024-25 — A.I.應用實踐課程」的學生參訓情況。

參與「GenRobo 機械新人類計劃 2024-25 — A.I.應用實踐課程」的學生參訓情況。

參與「GenRobo 機械新人類計劃 2024-25 — A.I.應用實踐課程」的學生參訓情況。

「GenRobo機械新人類計劃2024-25 — A.I.應用實踐課程」頒獎禮於7月7日舉行。本屆課程獲SenseTime商湯科技和Trumptech尊科教育支持。涵蓋六堂共9小時人工智能課程，教授設計、編程和演算法等，掌握製作人工智能機械人的能力和應用。學生分隊將所學知識應用於人工智能作品的製作。大會根據創意和綜合表現，分別評選出「優秀獎」和「傑出表現獎」。

榮獲「傑出表現獎」的三組學生團隊，分別是中文大學校友會聯會陳震夏中學（左）、基督教女青年會丘佐榮中學（中）及道教聯合會鄧顯紀念中學的學生（右）。

尊科數碼教育行政總裁郭天鳴頒發優異奬予得奬學生。

來自香港道教聯合會鄧顯紀念中學的「智慧晾衣」獲「傑出表現獎」，其餘獲獎作品包括：香港中文大學校友會聯會陳震夏中學的Teacher finder及基督教女青年會丘佐榮中學的A.I.智能導覽車。

頒獎禮由大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬及尊科數碼教育行政總裁郭天鳴擔任主禮嘉賓。該計劃四屆已培訓逾4,500位本港中、小學生，啟發香港年輕一代在人工智能領域的發展。