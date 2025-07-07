P牌督察涉看錯燈釀意外　女途人腿骨外露門牙拋出　辯稱思考案件

持P牌休班男督察，涉嫌駕車時望錯行人過路綠燈以為是綠色交通燈，開車後間撞令一部的士滑行並撞到一名正在等車的女途人，該女途人被撞致有右腿骨頭外露，門牙拋出，至今仍要以輪椅助行。男督察否認危險駕駛，稱他當時只有約3個月駕駛經驗，他稱當日曾被派到鑽石山荷里活廣場協助數天前發生的謀殺案，駕駛時又在思考另一宗製毒案，加上不熟路段而入錯線，並看錯交通燈，才會不小心衝紅燈。



控方不接受被告認不小心駕駛

被告姚新燊（28 歲）被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於 2023 年 6 月 5日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓女子嚴重傷害。他欲承認不小心駕駛，惟不被控方接納。

被告姚新燊。(資料圖片)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

女途人受傷倒地，由救護員急救再送院。(陳永武攝)

女途人受傷倒地，由救護員急救再送院。(陳永武攝)

女途人等車捱撞

控方開案陳詞指，事發時下着微雨，路面濕滑，道路有充足照明，路況完好。被告沿旺角道第三及四線之間駕駛並駛至彌敦道路口時，沒有依照紅燈停車，從而撞向一部的士的左車尾，的士打滑旋轉並撞向護欄，撞到一名在等車的女途人。

女途人右腿骨折並有骨頭外露

女途人隨即被送往伊利沙白醫院治理，醫療報告顯示，她的右腿開放性骨折並有骨頭外露，其右股骨、右脛骨和腓骨骨折，須進行緊急手術，以清除污染及對其右下肢進行外固定術。

案發時被告僅考獲車牌3個月

被告警誡下承認，他當時考獲車牌3個月，取得暫准駕駛執照，並有約3個月的駕駛經驗。他不小心把綠色行人交通燈看成車輛的綠色交通燈，亦不熟悉案發地點的街道。

的士司機譚文光供稱，當晚凌晨2時多，他當晚載著乘客沿彌敦道北行時，其車突被撞至搖晃失控，令其右肩及頭部受傷，事後須接受物理治療。譚的的士最後撞到女途人。

女事主稱意外令其門牙拋出

女途人馮嘉敏(45歲)坐輪椅出庭，她稱當日下班後與同學食宵夜，其後欲坐小巴回家，並在欄杆外的行人路等車。馮稱她看不到案發情況，被撞後已失去知覺，醒來已在醫院。馮稱，她因意外而出現「長短腳」，意外亦令其小腿骨受傷及門牙抛出，進行了4至5次手術，至今仍覺肺被壓著及呼吸不順，指意外對其生活造成頗大影響。

被告姚新燊稱事發前天，鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，撞車事件發生前，他曾被派到現場巡邏及維持秩序。（資料圖片，被告不在圖中）

案發前3天曾協助處理鑽石山謀殺案

被告自辯時稱，他2018年加入警隊，其後晉升為督察。他在2023年2月取得暫准駕駛執照（P牌），1個月後購入涉事私家車。姚稱他在同月2日，即撞車前3天，鑽石山荷里活廣場發生兇殺案，他在5日的較早時間，曾被派到現場協助，負責巡邏及維持秩序，他同時亦要負責調查一宗製毒案件。

駕駛時分神思考製毒案

姚稱當晚他在鑽石山下班後感肚餓，駕車到佐敦食宵夜，駕車回家時，駛至砵蘭街右轉入旺角道後，發現原先的行車線只能轉右，故欲切線轉行另一條行車線，他亦分心思考該製毒案，不小心把行人過路綠燈當成綠色交通燈，因而衝紅燈。

入錯線亦看錯燈

控方盤問時指姚若不熟悉路段，應該更小心，質疑被告當時使用導航往油塘，為何會繞路至太子，被告稱因不熟悉道路，故沒有跟上導航的指示，即使走錯路亦沒有即時察覺。控方質疑，被告為何會看不到路上共4盞紅燈。被告重申他不熟悉路段，見行車線只能轉右，便打燈欲轉線，並把行人過路燈看錯成交通燈。

案件編號：DCCC63/2024