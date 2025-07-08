L'Oréal歐萊雅香港分部併入內地分部裁逾200人　員工：賺錢都裁員

法國美妝集團L'Oréal歐萊雅香港分部6月底向員工公布，將與內地分部合併，傳出大幅裁員。有不願透露姓名的被裁員工表示，香港分部超過200名員工「收大信封」，只餘下少量與前線溝通的員工，以維持基本營運，該員工指公司是在賺錢情況下裁員。



據了解，有極少數員工會調到廣州公司工作。《香港01》已向L'Oréal香港分部查詢。



L'Oréal歐萊雅香港分部舉行社會服務活動。(L'Oréal香港Facebook圖片）

L'Oréal歐萊雅香港分部舉行社會服務活動。(L'Oréal香港Facebook圖片）

L'Oréal歐萊雅香港分部有200多名員工。(L'Oréal香港Facebook圖片）

被裁員工9月底離職

L'Oréal的業務遍佈全球超過150個國家，1983年設立L'Oréal Hong Kong，爲L'Oréal Groupe的子公司之一。不計算前線銷售員，L'Oréal Hong Kong現時有近300名員工。

有不願透露姓名的被裁員工指，公司在上月27日通知員工，將香港分部與中國內地合拼，因此要裁掉香港分部超過200名員工，員工將於9月底相繼離職，只餘下少量與前線員工溝通的員工，以維持基本營運。

L'Oréal歐萊雅香港分部將與內地分部合併。(L'Oréal香港Facebook圖片）

L'Oréal歐萊雅香港分部將與內地分部合併。(L'Oréal香港Facebook圖片）

員工：估計離職安排會很好

該員工以「慷慨」形容公司一直以來的作風，估計離職安排會很好，但透露公司是在賺錢的情況下裁員。該員工指不少美妝品牌也有類似做法。