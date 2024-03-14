消委會眼霜｜L'Oreal Paris、SHISEIDO抗皺顯著、化學安全度高

消委會今日（14日）發布就市面15款眼霜測試結果，指出有四款改善較深刻皺紋相對理想的，包括The history of Whoo、L'Oreal Paris、SHISEIDO及OLAY等品牌，其中又以L'Oreal Paris、SHISEIDO在化學檢測獲4.5獲5分高分，屬兼具化學安全程度高的抗皺佳品。



消委會今日（14日）發布就市面15款眼霜測試結果，性價比最高的為NIVEA護眼唇霜。（盧翊銘攝）

The history of Whoo抗皺最理想 惟致敏香料含量最多

消委會15款眼霜測試之中，有四款改善較深刻皺紋的效果相對理想，包括The history of Whoo拱辰享活膚修護眼霜，除皺效能表現整體獲4分，售價780元，為眾多產品之冠；其保濕效能亦有4分。

而L’Oreal Paris金致臻顏花蜜奢養眼霜、SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜、OLAY新生淡紋緊緻眼霜，分別售價410元、610元及200元，整體除皺效能評分有3.5分，而保濕效能亦有3.5分或4分。

The history of Whoo眼霜除皺效能最高分，但是香料致敏物含量亦是最高。（盧翊銘攝）

不過，The history of Whoo眼霜在化學檢測方面，被檢出最多香料致敏物質，一共有8種，總量達0.2403%。生產商指，收到消委會檢測報告後，已即時就樣本檢出香料致敏物質和環矽烷化合物的結果通報其韓國總公司，並表示會適時檢討配方，研究降低甚或排除相關物質含量的方法，又表示日後會研究改善產品成分的標示。

L’Oreal Paris、SHISEIDO眼霜 化學安全程度高

另外，消委會測試中，L’Oreal Paris、SHISEIDO在化學檢測中，包括游離甲醛、香料致敏物質及環矽氧烷化合物，均獲4.5或5分；OLAY則檢出0.015%游離甲醛，及總量0.217%環矽氧烷化合物。fresh睡蓮青春活膚眼霜的除皺效果雖獲3.5分，但被檢出香料致敏物質檸檬烯達0.13%，獲評僅2.5分。

OLAY生產商表示，消委會檢測的眼霜樣本檢出的物質或成分含量，同時符合內地、歐盟，以及本港相關法例獲安全規定，認為消費者可以安全使用。

三款保濕效果佳 雪花秀表現最突出

另外，消委會指出有三款眼霜的整體保濕效果不錯，包括雪花秀、DR. WU 及L’Occitane。其中以雪花秀的保濕效能最為突出，試用者在使用30日後，皮膚水分含量均超過30%，獲5點評分；而DR. WU 及L’Occitane的保濕效能亦十分理想，試用者的皮膚十分含量平均提升了20%，獲4.5評分。

消委會：沒有樣本可完全去皺 效果因人而異

消委會表示，測試發現，經過30日的使用，沒有一個樣本可以完全去除試用者眼肚位置的皺紋，而改善皺紋淡紋的效果亦會因人而異。消委會續指，即使使用同一款眼霜樣本，未必所有試用者都有顯著的改善效果；相反，使用同一款除皺效能表現較遜色的樣本，亦有部分試用者的皺紋有所改善。