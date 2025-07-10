應對極端天氣督導委員會：所有日校明停課　中一入學註冊改下周一

由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會今午（10日）稱，受熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴雨及狂風雷暴的影響，預計明日（11日）天氣情況持續惡劣，為確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將會停課。



社會福利署轄下提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位明日將不會開放。應對極端天氣督導委員會呼籲市民繼續保持警覺，在惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，停止所有水上活動，並留意政府發放的最新消息。



（資料圖片/梁鵬威攝)

應對極端天氣督導委員會表示，中一入學註冊手續原定今明兩日於獲派中學辦理，考慮到家長或已作安排於今日前往中學註冊，今日全日的原定註冊安排將維持不變。如家長選擇今日為子女向獲派中學註冊，應留意天氣情況及注意安全。基於安全考慮，家長請勿帶同子女前往中學註冊。

應對極端天氣督導委員會今午（10日）稱，預計明日（11日）天氣情況持續惡劣，教育局宣布所有日校明日將會停課。圖為2025年7月9日，政務司司長陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並督導跨部門就颱風及暴雨襲港的整體準備和應變部署。（政府新聞處圖片）

另外，明日（11日）辦理註冊手續的日期將改爲下星期一（14日）。如家長未能在上述日期親自或授權代表前往子女獲派中學辦理註冊手續，可聯絡獲派中學或教育局學位分配組，以便作出適當的註冊安排。

此外，社會福利署（社署）轄下提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位明日將不會開放。市民如有需要，可聯絡有關中心或服務單位尋求協助。社署會密切留意天氣情況，並於有需要時適時公布其他服務的最新安排。