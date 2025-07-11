教育局停課散學禮被迫取消　有校長指難延期因學生已安排暑假活動

政務司司長陳國基領導應對極端天氣督導委員會以「超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原」四方面應對熱帶氣旋丹娜絲的殘餘影響，昨日（10日）宣布今日（11日）停課，惟今日全港近乎錄得0雨量紀錄。



油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，校方原定今日借出場地予幼稚園舉行畢業禮，須延期至明日、即周六舉行，對於部份學校須取消散學禮，她說校方通常不會延期進行，因為家長及學生已在暑假安排活動。



今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎錄得0雨量紀錄。（梁鵬威攝）

今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎錄得0雨量紀錄。（梁鵬威攝）

根據天文台雨量紀錄，今早6時起，只有北區、大埔、荃灣、元朗等錄得雨量紀錄，當中最高的亦只是北區於上午5時45分至6時45分的一小時內錄得0至8毫米雨量。

今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎錄得0雨量紀錄。（梁鵬威攝）

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今日接受商台訪問表示，其學校已完成散學禮，加上六年級生早前已完成畢業禮，下周一才是最後上課日，今日停課確實影響不大。

不過，她說今明兩日原定舉行的外出活動須取消；校方原定今日借出場地予幼稚園舉行畢業禮，亦須延期至周六舉行。她笑言自從疫情後，學校的應變能力變高。

對於部份學校須取消散學禮，她說今次並非首次無散學禮，校方通常不會延期，因為家長及學生已在暑假安排活動，加上散學禮只是臨別活動，非重大典禮。

談及停課決定由應對極端天氣督導委員會、而非教育局公布，陳淑儀認為，委員會由政務司司長領導，相信其決定仍可作準；一般而言，當極端天氣持續，學校通常會待教育局正式通知，才正式宣布停課。

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