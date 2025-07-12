港大法律系男生AI生成女同學裸照　校方︰將再審視或有進一步行動

有3名自稱香港大學學生在網上發帖文，稱被一名法律系男學生利用網上免費AI人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片，又稱該男學生電腦中多達700張色情照，涉及20至30名女性。



香港大學今晚（12日）回應指，校方已與受影響同學溝通，在多方面作出適當安排，包括課堂安排等。校方亦向該名男學生發出警告信，要求向受影響同學正式道歉，並將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動，以確保所有學生能在安全和被尊重的環境中學習。



香港大學指，校方已向該名男學生發出警告信，要求向受影響同學正式道歉。（資料圖片）

AI裸照風波涉及男生女同學、學姐、朋友、小學同學、中學老師

有3名自稱香港大學學生在網上發帖文，稱被一名法律系男學生利用網上免費人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片。帖文稱男學生電腦中多達700張色情照，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有其小學同學、中學老師等。

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主7月12日發文講述事件。（hku.nfolderincident instagram IG截圖）

校方向男學生發警告信 有人不滿稱懲處過輕

部份受害者向校方通報並希望男生受到懲處，校方了解及諮詢律師意見後，認為事件未有觸犯《香港大學條例》，及後決定向男學生發警告信及口頭懲戒，惟大部份自稱受害人認為懲處不足。亦有受害人批評校方接獲舉報後，仍安排她們與男學生一同上課，令她們承受心理壓力。

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主7月12日發文講述事件。（hku.nfolderincident instagram IG截圖）

基於保障同學福祉 校方已調整課堂安排

香港大學回應指，留意到有關個社交媒體帖文，校方在處理有關事件時一直根據《香港大學條例》、規程及相關法律法規進行評估，校方亦與受影響同學溝通，並基於保障同學福祉的考慮，在多方面作出適當安排，包括課堂安排等。

校方表示，針對被投訴學生的行為，校方已發出警告信，並要求該男學生向受影響同學正式道歉。

香港大學指，將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動。（資料圖片）

對任何性別歧視、騷擾或不當行為持零容忍態度

港大又指，深切理解受影響學生的擔憂，將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動，以確保所有學生能在安全和被尊重的環境中學習。

港大重申，大學對任何形式的性別歧視、騷擾或不當行為均持零容忍態度，並會繼續加強相關教育和宣傳，提升學生的法律意識和道德操守。