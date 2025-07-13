港大男生AI製祼照｜法律學院：將與受影響學生召會議　商後續行動

港大一名法律系男學生利用網上免費AI人工智能軟件，在未經同意下將女同學的社交媒體近照，製作成祼露色情照片，有指該男學生電腦中多達700張色情照，涉及20至30名女性。港大校方昨日指，決定向男學生發警告信及口頭懲戒，將再審視個案，或有進一步行動。



港大法律學院院長傅華伶今日向學生發內部電郵，稱非常關注對事件，強調會向受事件影響及感到不安的同學提供全力支援，又表示將與法律學會和受影響學生等舉行會議，共同商討後續安排。



香港大學指，校方已向該名男學生發出警告信，要求向受影響同學正式道歉。（資料圖片）

港大法律學院：事件具冒犯性和侮辱性

根據港大法律學院院長傅華伶向學生發出的電郵，他指非常關注事件，形容事件具冒犯性和侮辱性，且令人憤慨。他指，學院堅決反對一切形式的性別歧視、騷擾及不當行為，並希望致力營造一個基於互相尊重、負責任及講求誠信的社群。大學將全面調查事件並採取適當措施，以確保所有學生和教職員都能在安全和受尊重的環境中學習與工作。

他表示，十分關注受事件影響及感到不安的同學，強調將全力提供支援，並歡迎隨時聯繫學院尋求協助。學院又補充，將與法律學會、受影響學生及其他學生團體舉行會議，共同商討後續安排。

將審視AI政策 維護安全和尊重的教學環境

學院又指，正與校方緊密合作，審閱並加強現有有關人工智能（AI）的政策與宣傳機制，確保相關準則清晰和嚴謹。

學院重申，維護安全和尊重的教學環境乃學院的宗旨。學院將持續與學生合作，並透過不同平台提升學生的專業倫理意識，強化對未來法律從業者的行為規範要求。