警內部傳前高級警司冼錦華患癌離世　曾涉召妓貪污案入獄轟動全港

2003年因涉及召妓貪污案被判入獄三年的前毒品調查科高級警司冼錦華，被指於上周四（10日）因病離世，終年68歲。有退休警官向《香港01》透露，有關消息今日（13日）在警隊內部的通訊群組及社交媒體瘋傳，他引述與冼錦華仍有來往的警員稱，冼錦華近年在內地做生意，當知悉患癌後，已回港入院治療一段時間。另有定期與冼錦華「約飲茶」的警務人員稱，最近兩個月與對方失去聯絡，沒料傳來不幸消息。



警隊內部傳出前毒品調查科高級警司冼錦華（右）患癌離世，終年68歲，他當年涉及召妓貪污案入獄轟動全港。（《警聲》圖片）

據了解，警隊內部今日（13日）流傳前毒品調查科高級警司冼錦華離世的消息，有關消息在警隊的通訊軟件群組及社交媒體群組瘋傳，內容指「前高級警司冼錦華先生於2025年7月10日（即上周四）病逝，將於7月16日出殯及火化」。

警隊內部今日（13日)瘋傳前高級警司冼錦華離世消息，有FB群組亦出現相關發文。(FB群組截圖)

據知，警隊內部有不少人收到相關消息後，都感到十分愕然，互相打探消息。據一名退休警官向《香港01》透露，經聯絡到一位冼錦華的舊下屬求證，指冼錦華應是因癌症離世，終年68歲。

該退休警官引述冼的舊下屬稱，冼錦華生前在內地做生意，早前知悉患癌症後已回港，並曾到公營醫院及私家醫院入院治療。該舊下屬曾數度探望冼錦華，但形容對方不願多提其病情，至上周四他接獲有關消息後，亦曾到醫院見其最後一面。

另一名不願透露姓名的警隊人士指，以往每星期也會跟冼錦華飲茶，但過去兩個月跟冼失去聯絡，沒料今日警隊內部瘋傳其死訊。

2002年時任警方毒品調查科高級警司的冼錦華，因涉及於2001至2002年最少三次免費接受妓女賣淫作為報酬，向黑社會操縱的娛樂場所提供警方掃蕩行動的情報，遭廉政公署展開追查，最後於一次行動中「斷正」，被捕時45歲。他最終被判三項公職人員行為失當罪，各入獄三年並同期執行，為本港歷年被法庭定罪的最高級華人警官，當年案件轟動全港。