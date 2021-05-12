警隊曾爆哄動醜聞　吳偉漢受賄包庇黑幫淪階下囚　冼錦華案最轟動

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-12 19:09

警務處國家安全處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店，需休假接受調查，是近年捲入醜聞而受查的最高級警務人員。本港過往曾有多宗涉及憲委級人員的負面新聞，2017年，有「反黑警司」之稱的吳偉漢被指收受57萬元賄款，包庇娛樂場所，最終淪為階下囚。 此前，還有轟動全城的前高級警司冼錦華貪污召妓案，以及前警司黃冠豪貪小便宜案。而前總警司馮建民曾涉洗黑錢事件，雖最終未被起訴，卻因仕途被毀輕生。

國家安全處處長蔡展鵬。（警務處圖片）

前警司吳偉漢在2017年被廉政公署拘捕，案情指，吳駐守的警區收到匿名投訴電郵，指警方作「大龍鳳」查牌，有會所繼續賣淫，且「風生水起」。

收受57萬賄款 入獄28個月

收件者之一的吳偉漢向上級稱派臥底並不可取，廉署暗中調查，發現他多次與該會所經營者見面，並收取57萬賄款。吳最終承認串謀使公職人員接受利益罪，判入獄28個月。

警司吳偉漢認收賄款57萬 包庇灣仔區賣淫場所 被判入獄28個月

冼錦華享奢侈消遣及免費召妓囚3年

另一宗較為轟動的案件，是2003年前高級警司冼錦華捲入貪污案。冼錦華被指曾接受他人提供的奢侈消遣及免費召妓服務，冼被判3項公職人員行為失當罪，各入獄3年並同期執行，是歷年被法庭定罪的最高級華人警官。

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除吳偉漢外，前警司冼錦華（右）於2003年亦因接受免費性服務而被判入獄3年。（《警聲》圖片）

前灣仔分區指揮官貪小便宜囚1年

另外，曾任前警務處處長曾蔭培和李明逵的副官，前途本「一片光明」的前灣仔分區指揮官黃冠豪，於2013年被揭發曾於無酒牌的火鍋店，貪圖店家數千元飲食折扣、約值1,000多元的威士忌，他被裁判法院被裁定公職人員行為失當罪成，被判監1年，其後他上訴獲減刑至半年。

前灣仔分區指揮官黃冠豪。（資料圖片）

前總警司馮建民捲洗黑錢事件後輕生

至於前總警司馮建民，就於2005年被廉署帶署協助調查，當年指他涉及綽號「Ba叔」的陳達志洗黑錢案，探員並於馮建民的辦公室檢獲近1億元股票買賣紀錄，懷疑他涉及洗黑錢活動。

雖然馮建民從未被拘捕及起訴，惟他因此被調離O記，仕途大受打擊，他亦於翌年兩度自殺：先是燒炭及仰藥未遂，後來正在休假的馮建民於葵涌祖堯邨墮樓身亡。