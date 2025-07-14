HKTVmall公布自取點增101間OK便利店　購買一件都可免運費自取

網上購物電商HKTVmall今日（14日）宣佈與Circle K便利店（OK便利店）合作，推出全新自取服務，自取點增至318個。自提服務更不論金額，買一件產品都能享受免運費。



HKTVmall提供一件產品都能享受免運費服務。（資料圖片）

HKTVmall自取訂單服務運費全免，不論金額，即使購買一件產品都能享受免運費自取服務。客戶於HKTVmall網購任何室溫乾貨產品，而訂單重量及尺寸符合要求，即可於「送貨地址」中選擇於Circle K自取；訂單將於客戶選擇的送貨時段送到指定Circle K自取點，客戶只需要在訂單到達後起計的3日內，於Circle K向店員出示「收件碼」，即可自取訂單。

HKTVmall公布自取點增101間OK便利店。（資料圖片）

HKTVmall表示，部份Circle K自取點的營業時間為24小時。連同新增的101間Circle K自取點，現時HKTVmall自取點已增至318個，包括73間HKTVmall O2O店 (Online to Offline店）、118間郵政局及26間其他合作自取點。HKTVmall表示，會陸續開放更多 Circle K自取點，為客戶提供更完善的自取服務。