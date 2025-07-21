中大X護理│教授創社企「喜令護手」 為中風人士重拾「手」護尊嚴

中風復康的路漫長而艱辛，當社會大眾的目光都聚焦於中風人士能否重新站立、行走時，卻往往忽略了他們緊握的拳頭，原來也影響著生活以至心理的一點一滴。香港中文大學（中大）醫學院那打素護理學院副教授盧海珊，在多年的研究與家訪中，被一位女士在中風後無法修剪指甲而失去「扮靚」樂趣的失落所觸動，決心將學術知識轉化為一雙雙溫暖的手。



獲中大可持續知識轉移項目基金（S-KPF）支持，盧教授於2024年創立了社企「喜令護手」，不僅為中風人士提供專業且可負擔的手部護理，更開創性地培訓一群「金齡婦女」成為護理員，為她們開啟事業第二春，也為中風人士帶來功能與心靈的雙重療癒。

家訪揭隱形缺口 中風復康豈止學走路？

「喜令護手」的成立始於盧海珊副教授的博士研究。她過去一直專注於中風人士的社區自我管理，研究成果更曾發表於《Stroke》等國際頂尖期刊。在深入社區進行家訪紀錄的過程中，她察覺到一個被嚴重低估的服務缺口——手部護理。

盧教授在家訪時發現，許多中風人士因手部痙攣，連張開手掌、修剪指甲等基本日常自理都難以完成。「一次家訪中，我發現一位中風後康復中的女士，只在手指尾的指甲上塗上指甲油，細問後女士表示她在中風前喜歡扮靚，所以即使中風後，因手部問題難以再把所有指甲塗上指甲油，只塗一隻仍依然開心。」這讓盧教授意識到，手部護理絕非小事，它直接關乎中風人士的尊嚴、心理健康和生活品質，而且手部功能對中風人士的日常生活至關重要，影響穿衣、進食、個人衛生等各個方面。

盧教授將其在中風自我管理領域的研究成果，應用於服務設計，例如設計針對手部痙攣的按摩護理和自我管理訓練，旨在舒緩肌肉繃緊，促進血液循環，並提升中風人士的自我效能感。

她觀察到，本地市場上的中風護理服務多集中於復康鍛鍊上，專注於手部護理的服務寥寥無幾，所以促使「喜令護手」的誕生。而「喜令護手」提供的服務，並非單純的按摩，而是結合了專業護理、按摩、上肢復康和自我管理訓練的綜合方案。

中大基金支持「落地」 知識轉移化為溫暖之手

2024年，「喜令護手」成功獲得中大S-KPF的資金支持，這筆關鍵資金成為項目「落地」的引擎。

盧教授分享：「這筆資金讓我們能將研究成果，真正應用到服務開發上。」資金主要用於三大範疇：首先是服務開發，團隊根據實證研究，設計出結合專業手部護理、按摩、上肢復康和自我管理訓練的系統性服務，確保服務的科學性與成效。其次是人才培訓，資金支持團隊招募並培訓「金齡婦女」，開發出一套包含理論、實操和模擬考試的完整課程。最後是服務推廣，團隊利用資金建立網站和Facebook、Instagram等社交媒體平台，打破地域限制，讓更多有需要的人認識並接觸到她們的服務。

「金齡」婦女再出發 變身護理天使展現獨特優勢

「喜令護手」的另一大創新特點，是積極運用和發揮「金齡婦女」的潛力。盧教授在過往的社區項目中，早已認識到這群50歲以上女性的優勢。她們的人生閱歷、耐性和同理心，正是中風人士最需要的撫慰。

盧教授指出，中風人士在復康過程中極需情感支持，而金齡婦女的特質恰好能滿足這一點。首先，她們豐富的人生閱歷，使其更能理解中風人士在病痛中的情感起伏，懂得如何用溫和的方式溝通，從而建立深厚的信任關係。其次，她們天生的細心與耐心，在處理手部痙攣這種需要極高專注度的工作時，表現得尤為出色。更重要的是，她們當中約六至七成曾有照顧家中長者或病患的經驗，這份無可取代的實戰背景，讓她們能更快地掌握專業技巧，投入服務。

這個服務模式不僅為中風人士帶來更貼心的護理，也為金齡婦女提供了一個實現自我價值、重投社會的平台。

圖為「喜令護手」的復康訓練及手部按摩的工具。

「喜令護手」為金齡婦女提供培訓，她們需要通過考試才可正式為中風人士服務。

「感覺手部重新存在」中風人士重拾自信與生活品質

「喜令護手」自試驗階段至今成立一年，已為超過20位中風人士提供服務，並獲得積極的回饋。盧教授分享一位接受服務的女士表示，護理後手部感覺更靈活，生活品質得到提升，重拾自信。「感覺手部重新存在！」另一位男士亦在接受服務後，感受到手部肌肉明顯放鬆，疼痛減少，改善睡眠質素，對復康進度充滿希望。

盧教授欣慰地表示，「喜令護手」手部護理的參與者維持著百分之百的出席紀錄。她認為，這個數據有力地反映了服務的實效性與吸引力，證明護理計劃的設計成功地激發了中風人士的復康動機，並為他們帶來了實質的幫助。

學者創業挑戰與未來展望

從學者轉身為社企創辦人，盧教授坦言挑戰重重。她笑言：「要寫商業計劃書、預測收支平衡，真的是由零學起。」從初期摸索營運模式、欠缺宣傳渠道，以及招募學員時如何建立她們的信心，都是團隊必須跨越的難關。

「做知識轉移，真的要保持開放的心態。」盧教授感恩中大研究及知識轉移服務處（ORKTS）提供的各類工作坊，讓她學習到寶貴的知識轉移和商業知識。未來，「喜令護手」將計劃擴大服務規模，通過參與展覽、與社區中心合作等方式，提升服務的覆蓋範圍，讓更多中風人士受惠。

「中銀人壽第十屆黃金時代展覽暨高峰會2025」將於2025年7月31日至8月2日舉行。屆時「喜令護手」（H09展位）亦會展示其研究落地成果，推廣中風復康手部護理。歡迎蒞臨探索創新的護理服務。

（資料由客戶提供）