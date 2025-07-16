猴痘｜58歲男子確診　潛伏期內曾到訪泰國　並於當地有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名58歲男子。他於潛伏期內曾到訪泰國，於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名58歲男子。他於潛伏期內曾到訪泰國，於當地逗留期間曾有高風險接觸。（資料圖片）

涉案男子於上周三（9日）開始出現皮膚潰瘍，前日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現於瑪嘉烈醫院進行隔離，情況穩定。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪泰國，並於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織及泰國有關當局。

世衞今年6月初就猴痘舉行了特別會議，確認猴痘疫情仍然是國際關注的突發公共衞生事件。世衞繼續呼籲成員國加強對猴痘的監測及防控措施，以減低猴痘疫情的蔓延。香港自2022年6月起已制定猴痘準備及應變計劃，並於同年9月出現首宗猴痘確診個案後，啓動該計劃下的戒備級別。

自2022年起至今，本港共錄得79宗猴痘個案（64宗本地個案和15宗輸入個案），當中11宗於今年錄得，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。香港至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。

中心提醒高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，以減低感染或感染後出現較嚴重病徵的機會。此外，出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心設有猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。任何人懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，可致電熱線查詢及獲取相關的健康建議。

此外，衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；



負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；



處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及



當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。



高風險目標群組人士可於衞生署轄下全部社會衞生科診所（柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）及衞生署油麻地綜合治療中心接種猴痘疫苗，無須預約。

衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所亦會為到診者提供猴痘疫苗接種服務。

市民可參閱衞生防護中心猴痘專頁及猴痘疫苗接種計劃專頁了解更多詳情。