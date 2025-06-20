28歲男子確診猴痘情況穩定　潛伏期曾在港有高風險接觸

​衞生署衞生防護中心今（20日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名28歲男子。他於周一（16日）開始出現皮膚潰瘍和喉嚨痛，並在本月18日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，現於瑪嘉烈醫院接受隔離，情況穩定。衞生防護中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片，相中是數支貼着標籤的試管。標籤印有「對猴痘檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

病人潛伏期內曾在香港有高風險接觸 個案將通報世衛

衛生防護中心初步調查顯示，該名病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有資料顯示此個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。衞生防護中心會繼續就個案進行流行病學調查，並將個案通報世界衞生組織。

世衞本月初就猴痘舉行了特別會議，確認猴痘疫情仍然是國際關注的突發公共衞生事件，繼續呼籲成員國加強對猴痘的監測及防控措施，以減低猴痘疫情的蔓延。

中國第一款猴痘減毒活疫苗，獲國家藥品監督管理局簽發臨床試驗通知書，有望對中國預防及控制猴痘病毒發揮重要作用。（央視圖片）

2022年至今77宗猴痘個案 63宗屬本地個案

自2022年起至今，本港共錄得77宗猴痘個案，包括63宗本地個案和14宗輸入個案，其中今年錄得9宗，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部份個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有配戴安全套的情況下進行性行為。香港至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。

​衞生防護中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。（資料圖片）

​衞生防護中心籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗

​衞生防護中心提醒高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，以減低感染或感染後出現較嚴重病徵的機會。此外，出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

另外，中心又提醒市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。