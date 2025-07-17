爭鮮風波｜葵芳店減價三文魚壽司10件售$25　多人搶購稱冇諗咁多

連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有媒體前日（15日）報道爭鮮分店的預製壽司飯被放置室外逾16小時，附近有積水及蟑螂。事隔兩日，「爭鮮」葵芳分店進行減價促銷，當中10件三文魚壽司僅售25元，一度吸引逾10人到場選購。據店員表示，今次優惠是為了慶祝「爭鮮」15周年，否認與日前的食安風波有關。



有市民稱知悉有關食安風波，但仍會選擇購買，稱「冇諗咁多、純粹想食」，但無正面回應是否擔心食安風險；另有市民稱對「爭鮮」、甚至其他品牌的壽司都失去信心，料短期內不會再光顧，認為「梗係唔衞生......係人都驚啦！」



連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有傳媒前日（15日）揭發預製壽司飯被放置室外逾16小時，附近有積水及蟑螂。事隔兩日，「爭鮮」葵芳分店減價促銷，當中10件三文魚壽司僅售25元。（任葆穎攝）

連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有媒體前日（15日）報道爭鮮分店的預製壽司飯被放置室外逾16小時，附近有積水及蟑螂。事隔兩日，「爭鮮」葵芳分店減價促銷，引來大批市民選購。(網上圖片)

連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有線節目《一線搜查》踢爆「爭鮮壽司」採用預製壽司飯，更在室溫的環境下擺放超過16小時，附近有積水及蟑螂，事件引起關注。事隔兩日，「爭鮮」葵芳分店減價促銷。

全場勁減 雜錦壽司最平$20有10件 三文魚壽司10件售$25

記者今午約4時到「爭鮮」葵芳分店，發現店內掛有逾30張特價優惠海報，且不斷廣播優惠詳情。當中，無標示價錢牌的壽司均售20元，大部份為一盒10件5款壽司，佔整個貨架約三成；10件三文魚壽司僅售25元。此外，店外佇立的攤位售賣其他優惠商品，當中120元兩條鰻魚、100元一袋20隻冷藏鮑魚。

現場所見，該店高峰期有逾10人選購壽司。有職員表示，今次優惠是為了慶祝「爭鮮」15周年，否認與日前的食安風波有關。

連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有傳媒前日（15日）揭發預製壽司飯被放置室外逾16小時，附近有積水及蟑螂。事隔兩日，「爭鮮」葵芳分店減價促銷，當中10件三文魚壽司僅售25元。（任葆穎攝）

無標示價錢牌的壽司均售20元，大部份為一盒10件5款壽司，佔整個貨架約三成。（任葆穎攝）

內地旅客選購$20壽司：如果看到（新聞）就不會買了

其中內地遊客栾小姐買了一盒價值20元的壽司，她說沒有留意關於「爭鮮」的爭議，只是覺得價錢便宜，而且地點方便就購買。她說：「如果看到（新聞）就不會買了」，但說不會後悔，「反正都已經買了，後悔的話也沒有必要， 也改變不了什麼事情」，她說期望公司加強監管。

內地遊客栾小姐買了一盒價值20元的壽司，她說沒有留意關於「爭鮮」的爭議，只是覺得價錢便宜，而且地點方便就購買，並說：「如果看到（新聞）就不會買了」。（任葆穎攝）

陳先生（化名）及李小姐（化名）亦在「爭鮮」花費44元購買壽司，他們表示知悉爭鮮最近被揭發的食安風波，但他們表示「冇諗咁多、純粹想食」，被問會否擔心有食安風險？他們未有正面回應，及後離去。

在附近工作的李小姐則未有光顧「爭鮮」，她說透過朋友口中得知「爭鮮」的食安風波，說：「梗係唔衞生......係人都驚啦！」她說對「爭鮮」失去信心，對其他品牌的壽司亦然，料短期內不會再光顧，直斥「正常都唔會買啦！」

連鎖壽司外帶店「爭鮮」捲食安風波，有傳媒前日（15日）揭發預製壽司飯被放置室外逾16小時，附近有積水及蟑螂。（節目截圖）

有線節目《一線搜查》踢爆大型連鎖壽司店「爭鮮壽司」採用預製壽司飯，更在室溫的環境下擺放超過16小時，附近有積水及蟑螂。爭鮮周三（16日）發聲明回應時沒有否認事件，稱已加強與物流供應商之溝通協調，進一步規範飯箱擺放流程。

至於為何壽司飯在路邊「生曬」及無冷藏下長時間擺放仍可符香港食品安全標準，爭鮮解釋，壽司飯添加食用醋調節酸鹼值至安全水平（pH值維持4.6以下），有助抑制細菌滋生，此工藝與一般米飯處理標準有所不同。