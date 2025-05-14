爭鮮元朗店驚現玉子燒手卷「發霉生毛」　公司致歉退款及全面清潔

【爭鮮／壽司／餐飲業／食物安全】爭鮮未過期手卷驚現白色霉菌！有網民在社交媒體發出「警世」帖文，投訴爭鮮外帶元朗店昨夜（13日）出售的玉子燒脆卷「嚴重發毛」。根據上傳相片顯示，大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛，非常噁心。網民也慶幸沒有放進口裡，「好彩睇吓先擺落口，點解可以發霉，發到生毛。」



爭鮮（香港）今日（14日）在社交媒體致歉，又指正在聯絡事主冀提供協助。爭鮮並採取三個行動確保食物安全，包括外帶元朗店今日停售玉子燒脆卷一天，將全面清潔與消毒，而所有產品會即日生產即日銷售，確保同款產品不受涉事批次影響。至於昨日（13日）曾在涉事店舖購買玉子燒脆卷的顧客，可憑單據到該分店安排退款。



有網民在社交媒體發出「警世」帖文，投訴爭鮮出售的食物不安全。（Threads圖片）

涉事食物是爭鮮一條玉子燒脆卷。（Threads圖片）

網民晚間買手卷裹腹發現嚴重發霉︰好彩睇吓先擺落口

有網民昨夜（13日）在社交媒體發出「警世」帖文，投訴爭鮮出售的食物不安全，獲得大量轉發及讚好。該網民稱，由於晚上感到肚餓，於是隨便到爭鮮購買手卷裹腹，豈料該手卷竟然嚴重發霉，但明明沒有過期。「好彩睇吓先擺落口，點解可以發霉，發到生毛。」

大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛。（Threads圖片）

涉事玉子燒脆卷長滿灰濛濛的霉斑

根據事主上載的相片顯示，涉事食物是一條玉子燒脆卷，飯團的部份保持濕潤，惟大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛，非常噁心。

大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛。（Threads圖片）

爭鮮對事件深感歉意 已積極聯絡受影響當事人

爭鮮（香港）食品有限公司今午在社交媒體回應事件，指涉事的店舖為爭鮮外帶元朗店，對於顧客購買的玉子燒脆卷出現品質問題深感歉意，並對事件造成的不便深感遺憾。

爭鮮又指，雖然已積極聯絡受影響的當事人，以便提供協助，惟截至發布此聲明前仍未取得聯繫。

大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛。（Threads圖片）

爭鮮採取三個行動 元朗外帶店停售玉子燒脆卷一天

1. 元朗外帶店今日（14日）停售玉子燒脆卷一天，以調查事件確保產品安全；

2. 涉事店舖將全面清潔與消毒，以確保環境符合最高衛生標準；

3. 爭鮮壽司所有產品即日生產即日銷售，日後同款產品將不受涉事批次產品影響。



爭鮮外帶壽司 （港鐵元朗站）。（Openrice圖片）

爭鮮（香港）食品有限公司回應事件全文。（爭鮮香港FB圖片）

爭鮮外帶元朗店顧客憑單據可安排退款

爭鮮（香港）指，若顧客昨日（13日）曾在爭鮮外帶元朗店購買玉子燒脆卷，歡迎顧客憑單據到該分店安排退款，以釋除公眾疑慮。

爭鮮又強調食品安全為首要原則，事件發生後已立即檢查各分店的環境衞生，承諾持續優化食品製作與品質監控，防止類似事件發生。