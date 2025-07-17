的士司機疑遭箍頸後亡　警稱不會就個別情況定指引　會限制靈活性

的士司機陳輝旺與乘客因車資糾紛，報警後疑被警員箍頸帶上警車，事後出現昏迷及全身癱瘓等情，留醫一個月後死亡。死因庭今（17日）續進行結案陳詞，醫管局代表律師馮國礎指，陳的頸椎問題有機會在事發當晚已出現，但因相關傷勢當時未有浮現；警務處及消防處的律師代表倫德亮陳詞指，警方不會就個別情況制定指引，這樣會限制警方的行動及靈活性。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸，但林稱他只是「掂」到陳的頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

死者陳輝旺的因，在西九龍法院的死因庭內進行聆訊。

當時未能知陳第六節頸椎情況

醫管局代表律師馮國礎續陳詞指，陳在救護車上的傷勢只有手腳損傷，若然韌帶及肌肉有損傷，未必可即時察覺。

馮續指出，陳在到達急症室時已昏迷，因為當時陳已陷入昏迷，故醫生以可移動X光機，為陳檢查胸口及頸椎，所以只能拍到頭五節頸椎，多位醫生亦作供指，就此X光片無法看到第六節的頸椎，故醫生當時其實無法透過X光片得陳第六節頸椎的情況。

陳當時未有表示頸痛

馮稱，收症病房的紀錄顯示，在2012年11月12日，陳曾經甦醒，亦有表示過全身肌肉痛，據紀錄顯示，陳有投訴過手痛、腰痛和背痛，亦有指出尤其小腿痛，惟沒有表示頸痛。馮引述時任伊利沙伯醫院骨科醫生黃振江的作供：「頸神經的疼痛可能會落到腳。」反映陳當時可能已出現頸椎的損傷。

頸椎問題可能在事發當日已出現

馮稱，施加力量導致的組織損傷可達一年以上，文獻上亦可以支持相關傷勢應是漸進，故陳的頸椎問題可能在11月11日晚，即事發當日已經出現。

就黃曾對陳施行顱骨牽引術，馮引述黃的作供指，一旦脊髓細胞死亡，則損傷不可逆轉，黃解釋當時只有2個可行的方法，一是手術，二是顱骨牽引術，但因為陳的心臟問題，顱骨牽引術是最理想、最安全的治療方法，望可將脊椎推回正位，以穩定病情，防止進一步的傷害。

陳無法吐痰有機會感染併發症

馮稱，就黃的作供所指，呼吸系統的黏液可將外來的細菌黏住，並產生刺激將細菌咳出，若病者四肢癱瘓，則無法以此抵禦外來病毒，可能會引致併發症。因為脊髓受損，陳無法吐痰，因此有機會感染併發症。

指引有指有時可用高一層的武力

警務處及消防處的律師代表倫德亮陳詞指，就警方使用武力的指引，有被捕人士的反抗程度來建議可採取的方法，原則是要使用最低武力，指引同時亦指出，在有些時候可使用高一層次的武力。

實際情況靠警員常識和經驗

倫續指出，警方不會就個別情況制定指引，更不可能「為一百個情況作一百個指引」，這樣會限制警方的行動及靈活性，故實際情況要靠警務人員的常識和經驗去臨場變通。倫強調，在場警員並非不懂得處理，相關的指引亦沒有問題。

倫提及，在本次事件發生後，警方增設攝錄機作為警員設備，反映警方會就實際需要作設備更新。

案發後兩小時已向陳歸還物品

就家屬關注，為何警方沒有在陳入院後適時通知家屬，倫指明白家屬的不滿，遂引述警署警長林國華作供指，就已成年的被捕人士，除非該人士昏迷不醒，否則警方不會聯絡其家人。且在案發後兩小時左右，陳的個人物品已交還予他自行保管，惟他沒有通知其家人。林亦指出，若然陳有要求協助或希望自己通知家人，警方必然會批准。

陳當時無勁傷無提供長脊椎板屬合理

倫續代表消防處陳詞指，當時救護員有為陳提供氧氣，而這是當時指引的既定程序，在救護車上必然會給予氧氣，不代表陳當時有特別需要。

對於救護員當時沒有對陳施長脊椎板，據骨科醫生梁漢邦的作供指，他認為此舉動合理，因為當時陳表面上並沒有與頸部有關的傷勢，故救護員不會無緣無故施用長脊椎板。

陳在救護車上維生指數屬正常

就陳在救護車上是否清醒的問題，陳在車上兩次維生指數均屬正常，格拉斯哥昏迷指數皆是滿分，故沒有客觀證據顯示陳在救護車已經不清醒，而據急症室醫生周曉慧作供指，病者的清醒程度絕對可以在1分鐘內急劇下降。

陳是報案人不會因而局限調查

警長羅偉民代表律師吳美華陳詞，就警長曾於私人時間到醫院探望陳一事，吳指因為羅知道事件有不平常的地方，故選擇在休班時間探望。此外，陳雖然是報案人，但警方不會就此局限調查方向，故不會因其報案人的身份排除他被捕的可能性。

吳最後總結指，羅在2016年還未出庭作供及未曾觀看相關閉路電視片係時，已就他曾打陳2下的原因作解釋，與片段中所反映的畫面吻合，希望陪審團接納羅的證供可信。

案件編號：CCDI477/2013