鷹目牌3款草本眼藥水被揭為未註冊中成藥　衞生署籲市民立即停用

有網店涉嫌非法管有未經註冊中成藥鷹目牌「保視力眼睛修護液(草本配方)」，衞生署根據情報到該店位於尖沙咀的辦事處調查，並檢取3款名為「鷹目牌保視力眼睛修護液（草本配方）」的懷疑未經註冊中成藥，今日（18日）呼籲市民不要使用，如已購買該款懷疑未經註冊中成藥，亦應立即停用。



衞生署今日（18日）正調查一宗涉嫌非法管有未經註冊中成藥的個案，並呼籲市民不要使用3款鷹目牌「保視力眼睛修護液（草本配方）」。(政府新聞處圖片)

涉嫌非法管有未經註冊中成藥的處所位於尖沙咀麼地道67號半島中心1樓155室的「正食字號企業有限公司」。衞生署根據情報到該公司進行調查，檢取3款「鷹目牌保視力眼睛修護液（草本配方）」，懷疑未經註冊中成藥。

該3款藥品屬同一名稱及包裝，其中一款另外印有「強力」字樣、一款另外印有「超級」字樣和一款印有「特級」字樣。根據產品說明書的內容，產品聲稱有去除眼炎、改善和預防白內障等效能。衞生署正繼續調查，暫時沒有接獲相關不良反應報告。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。

市民如已購買上述懷疑未經註冊中成藥，應立即停止使用。如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。持有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署發言人表示，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』。市民可於香港中醫藥管理委員會網頁查閱註冊中成藥的名單。