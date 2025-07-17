基孔肯雅熱｜廣東順德現爆發　港衞生署指兩地來往頻繁增輸入風險

廣東順德今年7月爆發經蚊傳播的病急性傳染病「基孔肯雅熱」（Chikungunya），由外地輸入累計個案引起，截至7月15日已錄得478宗個案。衞生署衞生防護傳染病處高級醫生（流行病學）黃凱基今早（17日）在電台節目中表示，署方已為應對輸入風險做準備，由於基孔肯雅熱是蚊傳疾病，呼籲市民外遊時做好防蚊措施，如使用蚊怕水；回港後的14日亦應繼續使用，以防止病毒感染本地白紋伊蚊，再造成本地傳播。



圖為衞生署資料圖片。（資料圖片）

黃凱基今早在港台節目《千禧年代》中解釋指，基孔肯雅熱是蚊傳疾病，病毒會透過蚊隻傳播，但不是一個新病，70年前已發現該病毒，目前已在110個國家發現過，而本港近5年都沒有發現感染個案。他又指，基孔肯雅熱在全球各地錄得22萬個個案，並不罕見，當中有80宗死亡個案。

而最近順德有基孔肯雅熱爆發情況，黃凱基指衞生署一直有做足準備，監察傳播情況，而時會做更多準備工作。他續說，雖然爆發地點不是港人外遊熱點，但因為兩地市民頻繁來往，輸入風險有所增加，署方會做好防控措施。

黃凱基指雖然爆發地點不是港人外遊熱點，但因為兩地市民頻繁來往，輸入風險有所增加，署方會做好防控措施。（資料圖片/張智浩攝）

黃凱基補充，如果市民被一隻帶病毒的蛟叮咬，會有2至12日，普遍3至8日的潛伏期，其間會有「熱疹痛」，即發燒，出紅疹，及關節痛，甚至有患者會因為關節痛，身體會痛至扭曲，有關病癥在維持數天後會有明顯改善，不過有患者的病癥會維持較長時間。此外，基孔肯雅熱目前沒有疫苗可治，只有支援性治療。

他強調要預防基孔肯雅熱最重要是防蚊，尤其踏入夏天，正值炎熱多雨，加上市民多在暑假外遊，呼籲市民外遊時注意不要遭蚊叮咬，要使用蚊怕水，穿著淺色衣物，並要留意環境，清理積水。如市民在其他地區將有關病毒帶回港，本地白紋伊蚊亦可傳播該病毒，建議市民回港後兩星期繼續使用驅蛟水，防止其他蚊感染後再傳播他人。

白紋伊蚊可傳播基孔肯雅熱。（視覺中國）

黃凱基表示，本港存在基孔肯雅熱輸入風險，但認為衞生署的預防措施切實可行，會與政府各部門做好全港滅蚊，亦提醒醫生要留意病人病癥，尤其是有外遊史的病人，又會在各口岸加強巡查，而化驗準備亦已做好，相信和公眾共同防蛟，可將爆發風險減到最低。