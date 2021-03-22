厚德邨富戶夫婦瞞報80萬存款、過百萬股票　判監四星期緩刑一年

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-22 19:08

房委會今日（22日）表示，一個居住於將軍澳厚德邨公屋的三人家庭，夫婦各自擁有約40萬元銀行存款，以及市值約100萬元的股票，該家庭的總資產淨值高達500萬元，超逾入息限額100倍的上限，不符合出租公屋單位資格。 夫婦因違反《房屋條例》而被房屋署提出檢控，法庭今日判處兩名被告監禁4星期，緩刑12個月。

房委會表示，將軍澳厚德邨有三人家庭瞞報資產，超過公屋入息限額一百倍。（資料圖片）

房委會指出，一個本身已觸及「富戶政策」需交還單位，但以「定期暫准居住證」居住於將軍澳厚德邨公屋的三人家庭，在2020年5月遞交一份入息及資產申報表，表示其家庭總資產淨值連續三個月下降至低於資產淨值限額為由，向房署申請批出租約。

房署調查揭家庭資產值達500萬

在該申報表上，其中持證人夫婦申報分別擁有約10萬元銀行存款及他們並沒有持有股票。不過，調查結果顯示，該家庭的總資產淨值高達500萬元，已超逾2019/20及2020/21年度，三人家庭公屋入息限額100倍（即分別為231萬元及245萬元）的「紅線」，並不符合租住公屋單位的資格。

房委會表示，一個居住於將軍澳厚德邨公屋的三人家庭，夫婦各自擁有約40萬元銀行存款，以及市值約100萬元的股票。（房委會網站）

判監4星期 緩刑12個月

發言人表示，持證人夫婦較早前在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，惟裁判官考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理。在參閱感化官的報告後，法庭今日判處兩名被告各自監禁4星期，緩刑12個月。

或被追回少付租金和收回單位

發言人提醒，公屋住戶必須準確填寫入息及資產申報表，否則，住戶可能會觸犯《房屋條例》。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。