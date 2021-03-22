公屋住戶4月起獲房委會將差餉寬免額按月抵銷租金　涉及逾23億元

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-22 15:49

房委會指，資助房屋小組委員會已通過於2021年4月起至2022年3月，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中抵銷。

香港房屋委員會指，將於今年4月開始將差餉寬免轉歸租戶。（資料圖片）

房委會指，房屋署將於2021年4月開始，直至2022年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。抵銷租金安排包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人，以及綜援受助人。

房委會轉惠予住宅及非住宅租戶／暫准租用證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為23.76億元及6,150萬元（資料圖片）

至於非住宅樓宇租戶方面，房委會商業樓宇小組委員會通過，按「無所損益」的原則，把房委會非住宅樓宇，停車場除外，2021/22年度差餉寬免款額轉惠予轄下非住宅樓宇租戶或暫准證持有人。他們可以由2021年4月至2022年3月獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2,000元為上限。另外，房委會轄下的13個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

房委會轉惠予住宅及非住宅租戶／暫准租用證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為23.76億元及6,150萬元。房屋署將個別通知住宅及非住宅租戶／暫准租用證持有人有關的具體安排。

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