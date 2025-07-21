退伍軍人病一周3例　兩名70歲患者住沙田　衞生署稱全屬散發個案

衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，在本月13日至19日的一周期間，錄得三宗社區感染的退伍軍人病個案，其中一男一女70歲患者居於沙田區，另一名69歲男病人則居於觀塘區。



衞生防護中心指正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素，初步調查顯示三宗個案全部屬散發個案，沒有資料顯示這些個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，在本月13日至19日的一周期間，錄得三宗社區感染的退伍軍人病個案。（資料圖片）

三宗個案：

70歲男病人，有長期病患，居於沙田區

70歲女病人，有長期病患，居於沙田區

69歲男病人，有長期病患，居於觀塘區



衞生防護中心稱，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示三宗個案全部屬散發個案，沒有資料顯示這些個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

截至本月19日，今年錄得85宗退伍軍人病個案，而去年及前年分別錄得135及121宗退伍軍人病個案。

衞生防護中心指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。（資料圖片）

發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近，設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



中心建議免疫力弱的人士應：

-以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

-避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

-如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。​

