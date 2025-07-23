香港基因組中心｜保障數據安全 推動醫學創新

人類「基因組」由30億個DNA代碼組成，被喻為「生命天書」，承載著每人獨一無二的健康密碼。透過分析基因組數據並應用到臨床診治，便有望藉著基因組醫學為病人提供更精準的診斷和治療方案，並有助預防疾病。這些數據獨特和珍貴，對醫學研究和創新，有著重大意義。在人工智能和數據科技迅速發展的今天，妥善管理和保護這些數據便更形重要。



推動基因組計劃 保障數據啟發科研

香港基因組中心（基因組中心）致力推動本地基因組醫學發展，在促進醫學創新的同時，亦致力維護個人資料及數據安全，先後在業界兩大嘉許計劃中獲獎，包括在香港個人資料私隱專員公署主辦的「私隱之友嘉許獎 2025」中贏得最高榮譽的「卓越金獎」，以及在香港互聯網註冊管理有限公司與國際信息系統審計協會中國香港分會舉辦的「共建員工防火牆2024/25嘉許計劃」中獲頒白金級別認證，肯定了基因組中心在私隱保障措施上的決心和傑出表現。

基因組中心透過推行本港首個大型基因組測序項目「香港基因組計劃」（基因組計劃），引領個人化醫學發展。在這個計劃下，中心與衞生署、醫院管理局及大學醫學院合作，招募合資格的病人和家屬自願參與，涵蓋未能確診病症、遺傳性癌症，以及與基因組學及精準醫學有關的個案。基因組中心透過為參加者進行全基因組測序和分析，為他們提供更精準和個人化的醫療服務，並藉此推動醫學研究，提升大眾的健康水平，為香港創造價值。

榮獲「私隱之友嘉許獎 -- 卓越金獎」 私隱措施受肯定

隨著基因組計劃規模日漸擴大，基因組中心亦持續提升維護數據安全的能力，並於「私隱之友嘉許獎 2025」中脫穎而出，榮獲卓越金獎，在五大核心措施表現傑出，包括高層參與數據安全政策及檢討、設立專責部門或人員、完成公署的數據安全快測、訂立資料外洩事故應變計劃，以及員工培訓與教育。

香港基因組中心榮獲「私隱之友嘉許獎 2025 — 卓越金獎」，董事局主席蔡永忠先生（中）代表中心上台領獎。

基因組中心董事局主席蔡永忠先生表示：「我們對獲獎深感榮幸，這是對團隊在私隱保障工作上的一大肯定。我們將緊貼科技發展趨勢，在保障私隱和數據安全上繼續精益求精。」

行政總裁羅思偉醫生亦表示：「我們已就處理個人資料和數據設立嚴謹的政策和規程，由團隊嚴格執行各項措施，並定期進行風險評估，持續優化設備和軟件。我們將繼續秉持專業精神，持守最高標準，致力維護個人資料和數據安全。」

香港基因組中心榮獲網絡安全意識認證計劃「共建員工防火牆」嘉許計劃2024/25最高級別的白金級別認證。

「共建員工防火牆」白金級別認證 堅守專業精神

基因組中心積極提升網絡安全的努力，亦為其贏得「共建員工防火牆」嘉許計劃2024/25的白金級別認證。該嘉許計劃由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）與國際信息系統審計協會中國香港分會（ISACA）合辦，旨在表揚積極提升員工網絡安全意識的機構。基因組中心在網絡安全培訓、網絡釣魚演習、安全政策、通報渠道及安全資訊五大評審標準均達到最高級別認證。

香港基因組中心主席蔡永忠先生（右三）、行政總裁羅思偉醫生（右四）及審計及風險顧問陳君德先生（右二）與「共建員工防火牆」嘉許計劃2024/25主辦單位合照。

基因組中心將繼續完善私隱保障及網絡安全措施，秉持專業精神，推動醫學研究的同時，持續提升私隱及數據安全水平，與市民大眾共建健康未來。

(資料及相片由香港基因組中心提供)