滬江維多利亞總校長孔美琪離世　葉劉淑儀：悉心栽培兩位女兒成才

滬江維多利亞學校總校長孔美琪上周五（18日）在美國病逝，享年62歲，教育界及政界這兩日都有人發文哀悼。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀在Facebook發文透露，孔美琪去了美國治病，形容對方是很有學識、很有見地的教育家，教女有方，一對女兒都在芝加哥大學畢業，長女更做了醫生，其離世是教育界和香港的重大損失。



前環境局局長黃錦星亦有發文悼念，稱對孔美琪離世感到唏噓，指她支持香港力爭碳中和，同時熱心公益，感激對方的貢獻。



滬江維多利亞學校宣布，該校創辦人兼總校長孔美琪日前在美國離世。

滬江維多利亞學校總校長長孔美(左一)在2024年7月6日與該屆學校IB狀元張心恬（右二）和周筠堯（左二）見傳媒。（資料圖片/董素琛攝）

滬江維多利亞學校總校長長孔美(後右一)在2024年7月6日與該屆學校IB2位狀元、3位榜眼及11位探花見傳媒。（資料圖片/董素琛攝）

葉劉淑儀2007年參選立法會補選 獲丁毓珠孔美琪站台

孔美琪母親、維多利亞幼稚園創辦人丁毓珠昨日向家長發信，公布滬江維多利亞學校總校長孔美琪離世的消息。教育局局長蔡若蓮即晚發文，指對孔美琪離世感到痛惜，又讚揚對方畢生致力推動優質幼兒教育，對本港教育界貢獻良多。

除此以外，政界亦有不少人發文懷勉。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日在Facebook發文說，她和孔校長認識多年，二人是中在2007年她參加立法會補選而結緣，當時孔校長和母親丁毓珠大力幫忙，為她落力站台、打氣。

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀在Facebook發文，形容孔美琪是她十分敬重的好朋友，對其離世非常震驚及難過。（資料圖片／梁鵬威攝）

葉劉淑儀去年曾碰孔美琪：當時很健康精神

葉劉淑儀指孔校長是她十分敬重的好朋友，去年二人曾在一些活動上碰面，孔校長當時很健康精神；現在才知道孔校長生病及去美國治病，「最終離開了我們，我感到非常難過及婉惜。」

葉劉淑儀表示，孔校長是很有學識、很有見地的教育家，把學校經營得有聲有色，還能悉心教育及栽培兩位女兒，而兩位女兒都十分出色，均是芝加哥大學畢業，長女Jessica及後讀醫，成為一名醫生。

她認為孔校長為人非常真誠、樂觀、樂於助人，她畢生作育英才，同時為政府提供了很多諮詢服務其，離世是教育界和香港的重大損失。

前環境局局長、無止橋慈善基金主席黃錦星感謝孔美琪過去多年領導師生及至家長投入鄉村振興善舉，合力支持有需要的偏遠鄉村。

黃錦星：無止橋慈善基金深切感激孔美琪貢獻

前環境局局長、無止橋慈善基金主席黃錦星則表示感到不勝唏噓，又提到近日才與基金理事提到孔美琪，感謝她過去多年領導師生及至家長投入鄉村振興善舉，合力支持有需要的偏遠鄉村，同時令學子們從中體驗學習。

黃錦星又指，孔美琪早前曾邀請他到其學校出席講座，樂見她校的環境教育，同行支持香港力爭碳中和，又代表基金深切感激孔美琪，感謝她一生奉獻教育，貢獻良多。

香港幼兒教育人員協會發文表示深切緬懷孔美琪（前左六）。

香港幼兒教育人員協會亦發文表示深切緬懷。協會指，孔美琪畢生致力推動幼兒教育，理念高瞻遠矚，熱誠無私，對幼兒福祉與教育發展貢獻卓著，又曾多次與協會交流合作，啟發無數教育工作者，為香港幼教界注入深厚力量與智慧。

協會向孔美琪家人致以最深切的慰問與敬意，又指其精神與信念，會繼續在幼教界薪火相傳，啟迪後人。