滬江維多利亞總校長孔美琪離世 葉劉淑儀：悉心栽培兩位女兒成才
滬江維多利亞學校總校長孔美琪上周五（18日）在美國病逝，享年62歲，教育界及政界這兩日都有人發文哀悼。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀在Facebook發文透露，孔美琪去了美國治病，形容對方是很有學識、很有見地的教育家，教女有方，一對女兒都在芝加哥大學畢業，長女更做了醫生，其離世是教育界和香港的重大損失。
前環境局局長黃錦星亦有發文悼念，稱對孔美琪離世感到唏噓，指她支持香港力爭碳中和，同時熱心公益，感激對方的貢獻。
葉劉淑儀2007年參選立法會補選 獲丁毓珠孔美琪站台
孔美琪母親、維多利亞幼稚園創辦人丁毓珠昨日向家長發信，公布滬江維多利亞學校總校長孔美琪離世的消息。教育局局長蔡若蓮即晚發文，指對孔美琪離世感到痛惜，又讚揚對方畢生致力推動優質幼兒教育，對本港教育界貢獻良多。
除此以外，政界亦有不少人發文懷勉。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日在Facebook發文說，她和孔校長認識多年，二人是中在2007年她參加立法會補選而結緣，當時孔校長和母親丁毓珠大力幫忙，為她落力站台、打氣。
葉劉淑儀去年曾碰孔美琪：當時很健康精神
葉劉淑儀指孔校長是她十分敬重的好朋友，去年二人曾在一些活動上碰面，孔校長當時很健康精神；現在才知道孔校長生病及去美國治病，「最終離開了我們，我感到非常難過及婉惜。」
葉劉淑儀表示，孔校長是很有學識、很有見地的教育家，把學校經營得有聲有色，還能悉心教育及栽培兩位女兒，而兩位女兒都十分出色，均是芝加哥大學畢業，長女Jessica及後讀醫，成為一名醫生。
她認為孔校長為人非常真誠、樂觀、樂於助人，她畢生作育英才，同時為政府提供了很多諮詢服務其，離世是教育界和香港的重大損失。
黃錦星：無止橋慈善基金深切感激孔美琪貢獻
前環境局局長、無止橋慈善基金主席黃錦星則表示感到不勝唏噓，又提到近日才與基金理事提到孔美琪，感謝她過去多年領導師生及至家長投入鄉村振興善舉，合力支持有需要的偏遠鄉村，同時令學子們從中體驗學習。
黃錦星又指，孔美琪早前曾邀請他到其學校出席講座，樂見她校的環境教育，同行支持香港力爭碳中和，又代表基金深切感激孔美琪，感謝她一生奉獻教育，貢獻良多。
香港幼兒教育人員協會亦發文表示深切緬懷。協會指，孔美琪畢生致力推動幼兒教育，理念高瞻遠矚，熱誠無私，對幼兒福祉與教育發展貢獻卓著，又曾多次與協會交流合作，啟發無數教育工作者，為香港幼教界注入深厚力量與智慧。
協會向孔美琪家人致以最深切的慰問與敬意，又指其精神與信念，會繼續在幼教界薪火相傳，啟迪後人。