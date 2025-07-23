跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　團體歡迎裁決冀一併處理性別承認法

一名跨男因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示為女性，未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，高等法院今（23日）下判辭，認為條例有違憲之嫌。



跨性別青年組織「跨青時刻」歡迎裁決，認為有助糾正長期制度性歧視，共同創辦人及總監Ming受訪時解釋，跨性別人士在性別過渡期間，一般會獲醫生建議進行真實生活體驗，包括使用符合自己性別認同的公廁，惟現行條例有違醫生建議，與實際需要互相矛盾，期望政府盡快推動立法程序，一併處理事隔逾10年仍未訂立的性別承認法。



跨青時刻共同創辦人及總監Ming受訪時解釋，跨性別人士在性別過渡期間，一般會獲醫生建議進行真實生活體驗，包括使用符合自己性別認同的公廁，惟現行條例有違醫生建議，與實際需要互相矛盾，期望政府盡快推動立法程序。（資料圖片／黃浩謙攝）

跨青時刻籲廢除有關條文 糾正長期制度性歧視

跨青時刻表示歡迎裁決，認為是在法律上對跨性別人士的肯定，有助糾正長期制度性歧視。組織期望政府盡快推動立法程序，並呼籲廢除《公廁（行為及舉止）規例》第7條、以及推動公眾教育以消除污名。

為免衝突 有跨性別人士選擇不喝水及不去公廁

跨青時刻共同創辦人及總監Ming受訪指，過往不少跨性別人士為了避免衝突，選擇不喝水及不去公眾地方的廁所；亦曾有跨性別人士在上廁所後，遭其他市民報警處理，及後被警察檢查手機內有否偷拍照片。

此外，跨性別人士在性別過渡期間，一般會獲醫生建議進行真實生活體驗，包括使用符合自己性別認同的公廁。Ming認為，現行條例有違醫生建議，與跨性別人士的需要互相矛盾。

2019年11月16日，同志集會。（資料圖片 / 林若勤攝）

稱不能剝奪使用符合性別認同洗手間權利

跨青時刻提倡廣泛設立性別友善設施，包括洗手間等。不過，Ming強調不能剝奪跨性別人士使用符合其性別認同洗手間的權利。Ming又指，希望政府一併處理性別承認法，即允許某人的性別認同在法律上獲得正式承認，期望能在不侵害跨性別人士的身體完整性下，維護其基本權利。

政府成立性別承認跨部門小組11年 至今未訂立性別承認法

翻查資料，W小姐跨性別人士婚權案於2013年獲裁定終極勝訴，裁決同時建議政府參考英國的《2004 性別承認法》訂立法例，處理有關性別承認的各項法律問題；政府翌年成立性別承認跨部門小組，惟至今相隔11年仍未立法。《香港01》正向相關部門查詢跨部門小組是否仍在運作、有否就立法訂下時間表等。

只限於公廁 商場廁所並不包括在內

香港沒有劃一法例規定市民必須根據身分證上性別使用洗手間，唯獨是今次司法覆核提及的《公廁（行為及舉止）規例》，其中第7條「男女分隔」中規定，5歲或以上的人士不得進入由食環署管理和提供的異性公眾洗手間，違者可被判罰款2000元。換言之，今次司法覆核只限於公廁，至於公廁以外如商場廁所並不包括在內，不過執法部門仍可以涉嫌「遊蕩罪」進行執法。