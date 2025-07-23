行人交通燈倒數器全港16試點測試　4試點同設紅燈倒數（附地點）

運輸及物流局今日（23日）指為進一步收集新款行人倒數器在不同路況下成效數據，運輸署正安排擴展測試，並揀選全港16個過路處進行測試，由於16處的行人流量、過路距離及行人地區習慣等方面均有所不同，預計測試會提供更全面數據以評估新款倒數器在不同情景和行人習慣下的成效。



同時，運輸署亦會安排在其中四個試點同時加入行人紅燈倒數功能，以了解對行人等候過路行為的影響，協助制定下一步的方向。運輸署正安排陸續在各測試地點安裝新款行人倒數器，並會收集及分析相關數據，預計明年年中會有初步結果。



運輸署前年在東涌達東路與美東街交界的燈控行人過路處，裝設新款行人交通燈倒數器進行測試，當綠色人像燈號亮起時會開始倒數，讓行人可以掌握整個綠色人像燈號的剩餘時間，但計劃未見推展至更多地點。

民建聯立法會議員周浩鼎今日就行人交通燈倒數器的測試情況提出書面質詢，運輸及物流局局長陳美寶回覆指，計劃將擴展至全港16個地點作一步測試，為評估不同路況下成效，16個行人過路處試點將能涵蓋行人流量、過路距離及地區習慣等差異。

行人交通燈倒數器全港16試點

1. 莊士敦道/柯布連道

2. 城市花園道近城市花園4座

*3. 德輔道西/修打蘭街

*4. 卑路乍街/荷蘭街

5. 通州街近榮昌邨

6. 南昌街/福榮街

7. 大環道/馬頭圍道

8. 橫頭磡南道/橫頭磡東道

9. 柴灣道/新廈街

*10. 上海街/碧街

*11. 廣華街/染布房街

12. 永順街近環宇海灣第1座

13. 廣福道近廣福里

14. 龍琛路/新康街

15. 重華路近常寧路

16. 大河道近荃灣街市街

*同時加入行人紅燈倒數的功能

至於行車交通燈倒數器，陳美寶指運輸署一直留意行車交通燈倒數器在世界各地的應用及效益，並檢視倒數器是否既能提升道路使用者的出行體驗，亦可以在香港的燈控路口安全運作。

行車交通燈倒數器各地經驗 陳美寶：部份司機綠燈快完時會加速通過

陳美寶指運輸署參考內地多個城市和海外的實際應用經驗，發現各地現時就行車交通燈倒數器的安全性未有一致定論，部份原因是駕駛人士對倒數顯示的反應不盡相同，例如部分駕駛者知悉綠燈快要完結時，會選擇減慢車速及準備停車，但亦有部份駕駛者會選擇加速以通過路口，因而增加路口前後車輛相撞的風險。

須審慎考慮行車交通燈倒數在香港適用性

陳美寶指指基於以上情況及保障道路安全的大前題，運輸署會繼續密切留意有關裝置在未來的技術發展及應用經驗，審慎考慮其在香港的適用性。