基孔肯雅熱│港出現輸入個案風險高　衞生署下周辦網上講座教預防

基孔肯雅熱在全球多個國家和地區肆虐，衞生署衞生防護中心（中心）今日（25日）表示，下星期將舉行兩場網上講座，由醫生講解基孔肯雅熱的病徵、如何預防受感染、如何正確使用昆蟲驅避劑等，冀加深市民對這種蚊傳疾病的認識。



圖為衞生署資料圖片。（資料圖片）

中心總監徐樂堅表示，基孔肯雅熱近期在全球多個地區錄得的案例急升，香港出現輸入個案的風險高。本港現時雖然沒有獲註冊的預防基孔肯雅熱疫苗，但避免蚊叮及蚊子滋生可築起有效的預防屏障，避免該病在本港傳播。

他補充，基孔肯雅熱在蚊患嚴重的環境很容易出現大規模爆發，對醫療系統構成負擔。雖然基孔肯雅熱患者病情大多輕微，但長者、幼童和長期病患者感染基孔肯雅熱後，較大機會引起併發症。痊癒後亦有機會出現長期關節痛，情況可以持續數月以至數年，對患者生活帶來不便甚至困擾，所以不應掉以輕心。

衞生署表示，港口衞生科已在各個口岸加強有關基孔肯雅熱的宣傳教育工作，加強巡查四周確保環境衞生。另外，中心今日再次就基孔肯雅熱去信全港醫生和醫院，以提供最新流行病學資訊，並呼籲他們留意外遊回港的求診人士是否有基孔肯雅熱相關病徵。

衞生署提醒，中心下星期會舉行兩場網上講座，回應市民對基孔肯雅熱的查詢，詳情將中心的社交媒體帳號公布。中心亦已在全港多個不同地點（包括公共街市、地區康健中心及商場）設置流動宣傳攤位，教育公眾如何預防蚊子傳播的疾病，詳情可瀏覽衞生署網站。

▼衞生防護中心防蚊建議▼



1. 市民可使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑，以有效防蚊。

2. 使用時先仔細閱讀標籤說明；

3. 在進入可能被蚊叮的範圍前使用；

4. 塗在外露皮膚及衣服；

5. 孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%（如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺）；

6. 先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；

7. 遵照標籤說明，只於有需要時重複使用；及

8. 除了避蚊胺之外，市面上亦有含其他活性成分的昆蟲驅避劑，例如IR3535、埃卡瑞丁（亦稱派卡瑞丁）等。公眾使用任何昆蟲驅避劑時，應遵從產品標籤上的使用說明及注意事項。