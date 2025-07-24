基孔肯雅熱｜政府加強預防工作　視察地區　稍後與持份者會面

內地佛山爆發基孔肯雅熱蚊患，由首宗輸入個案至今短短不到三周，已突破三千宗。繼港府昨日召開跨部門會議檢視防蚊工作，環境及生態局副局長黃淑嫻及食環署助理署長（行動）溫智舜今日（24日）到東區視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。



環境局指，稍後將與物管業、飲食業等持份者召開會議，向他們講解近日基孔肯雅熱的最新情況及業界及市民必須採取的應對措施。



環境局副局長黃淑嫻（左一）今日連同食環署助理署長（行動）溫智舜（右一），到鰂魚涌基利路一帶，視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作，聽取食環署人員講解該區誘蚊器指數。（政府新聞處）

環境局副局長黃淑嫻（左三）今日連同食環署助理署長（行動）溫智舜（左二），到鰂魚涌基利路一帶，視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作，視察食環署人員在排水渠口噴灑滅蚊油。（政府新聞處）

在鰂魚涌基利路一帶，食環署人員以霧化方式進行防蚊滅蚊工作。作。（政府新聞處）

環境局指，副局長黃淑嫻今日連同食環署助理署長（行動）溫智舜，到鰂魚涌基利路一帶，視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。該處曾在今年5月及6月錄得誘蚊器指數達第三級警戒級別，代表白紋伊蚊分布廣泛。而該處7月的第一階段誘蚊器指數已回落至5.8%。

食環署則正透過各分區環境衞生辦事處召開「跨部門地區滅蚊專責小組」會議，與地區持份者攜手強化相關的滅蚊工作，包括針對區內一些受關注的地點，例如街巿、熟食中心和後巷等，進行清除積水及防治蚊患行動；亦會呼籲私人物業管理公司妥善維修處所，減少蚊子滋生地；並在雨季開始後定時以超低微量噴灑方式殺滅成蚊。

環境局與物管業、飲食業、建造業等持分者組織，稍後會召開會議，讓衞生署衞生防護中心向講解近日基孔肯雅熱的最新情況，及業界、市民必須採取的應對措施。