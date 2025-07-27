曼谷航空有乘客外置充電器起火　緊急降落廊曼國際機場後安全抵港

據悉本月24日，曼谷航空一班飛往香港的PG805航班，因一名乘客的手機流動充電器突然起火而需在曼谷廊曼國際機場緊急降落，事故並未造成人員傷亡。涉事充電器冒出濃煙及起火，並燒燬了機艙地板



機管局回覆查詢指，7月24日下午約2時，機管局接到報告指曼谷航空前往香港國際機場的航班PG805會延遲抵港，航班其後於約下午6時30分降落。《香港01》亦正向曼谷航空查詢事件。



據悉本月24日，曼谷航空一班飛往香港的PG805航班，因一名乘客的手機流動充電器突然起火而需在曼谷廊曼國際機場緊急降落。（曼谷航空Facebook）

社交媒體專頁「Flight Simulator Fantasy」昨日（25日）表示，在24日，曼谷航空一班飛往香港的PG805航班在飛行途中，一名乘客的手機外置充電器突然起火，冒出濃煙和火焰，燒燬了一名乘客座椅下方的地板。事發時，機組人員立即採取行動，使用滅火器控制火勢，並保持乘客冷靜。

社交媒體專頁「Flight Simulator Fantasy」昨日（25日）表示，在24日，曼谷航空一班飛往香港的PG805航班在飛行途中，一名乘客的手機外置充電器突然起火。（Flight Simulator Fantasy@Facebook）

帖文又指，事故中沒有人員傷亡，機組人員出於安全考慮，決定將飛機緊急降落在曼谷廊曼國際機場，乘客其後被安排離開飛機。帖文亦說，在等待期間，航空公司為乘客提供了食物和水。機管局表示，涉事航班其後於約下午6時30分於香港國際機場降落。

香港民航處於今年4月7日已正式立例，當日起乘客不得在航班上使用外置充電器，為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。