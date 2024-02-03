繼大韓、曼谷航空之後　華航跟進抽樣旅客體重措施並強調保密

為了確保飛機載重平衡，以及增進安全飛航安全，去年國際上包含大韓航空、紐西蘭航空、曼谷航空等業者，都陸續實施旅客量測重量機制，旅客本人連同隨身行李在登機前都要量測重量。中華航空今年1月底也開始實施，不過華航強調，目前量測會徵詢旅客意願，並非強制性實施，且會對抽樣數據進行保密，旅客本人也不會知道。



華航表示，為掌握航機載重精確度，計算載重平衡級確保航機符合起飛限重，依據國際民航規範，今年1月底起部分航班，開始實施定期進行旅客含隨身行李的標準重量評估作業，測量非強制性，且為隨機抽樣、為針對特定航班。在旅客方面，也不用留下個人資料，對抽樣數據會將嚴加保密，並不作為其他用途。

華航表示，在取得一定數據就會結束作業，預計每隔幾年再重複實施，感謝所有願意協助資料蒐集的旅客，一同精進飛航安全。

中華航空近期跟進實施旅客搭機前量測體重。（資料圖片/梁鵬威攝）

台灣民航局副局長林俊良表示，ICAO是建議航空公司4年左右，可做一次旅客體重調查，但方式有很多種，航空公司可自己決定，但都不是強制性，可在登機口實際量測，也可參考國家衛生單位公布的公民體重平均值變化等。

在台灣其他航空業者方面，長榮航空、星宇航空都表示，目前沒有這項規劃。