澳門君怡娛樂場周四起停運　持未兌換籌碼等可到另一娛樂場辦理

澳門君怡娛樂場將於本周三（30日）晚上11時59分起停止營運，即周四（31日）起不再營業，場內所有賭枱及角子機將重新分配至澳娛綜合擁有的娛樂場。根據澳娛綜合發出新聞稿，若有人仍持有未兌換的籌碼、存款或積存現金回贈，可於本周四（31日）起到皇家金堡娛樂場賬房辦理跟進安排。



所有由澳娛綜合聘用的本地僱員將繼續受僱，並按營運需要調派至公司旗下其他娛樂場從事博彩相關工作。該公司將根據法律規定有序推進所需安排，確保各項工作順利銜接。



澳娛其中一間衛星娛樂場是君怡娛樂場，位於君怡酒店內。（君怡酒店網站）

根據澳門政府新聞網，按照修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》的第7/2022號法律的規定，「衛星場」的三年「過渡期」將於2025年12月31日屆滿，君怡娛樂場依據相關規定及按其商業決定，擬定於7月30日晚上11時59分起結束營運。在君怡娛樂場正式停運時，澳門博監局將派員到場實地監察整個停運程序，確保澳娛按照其制定及提交政府的處理方案結束相關「衛星場」的營運。

位於大堂的君怡娛樂場環境舒適，匯聚各種刺激的博彩遊戲。（澳門君怡酒店網站圖片）

非澳娛綜合聘用本地僱員將獲邀申請公司內相關空缺崗位 優先聘用

根據澳娛綜合公布，所有由澳娛綜合聘用的本地僱員將繼續受僱，並按營運需要調派至公司旗下其他娛樂場從事博彩相關工作；而非澳娛綜合聘用的本地僱員亦將獲邀申請公司內相關空缺崗位，並在相同條件下優先聘用。該公司將根據法律規定有序推進所需安排，確保各項工作順利銜接。

澳門博監局將與勞工事務局繼續保持密切聯繫，確保澳娛嚴格履行承諾，按早前提交之方案妥善安置其全部派駐的159名僱員，並確保有關僱員的薪酬福利及工作條件，同時亦需為「衛星場」自聘的7名僱員提供轉職機會，以保障其持續就業。

持有未兌換的籌碼、存款或積存現金回贈者 可於本周四辦理跟進安排

君怡娛樂場停運後，若仍持有未兌換的籌碼、存款或積存現金回贈，可於本周四（31日）起到皇家金堡娛樂場賬房辦理跟進安排。

據早前報道，澳娛綜合現時透過與第三方物業擁有人合作，經營9間衛星娛樂場，決定年底前停運，衛星場內的所有賭枱及角子機將重新分配至澳娛綜合擁有的娛樂場。不過，集團有意收購其中2間、即凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場的衛星賭場所在物業。