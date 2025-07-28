CHIIKAWA麥當勞｜非Fans男為了兩個「她」排1小時　有人憂現炒賣

【mcdonald chiikawa／麥當勞chiikawa／開心樂園餐】日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具今日（28日）起分八輪在香港麥當勞指定分店及網上免費隨開心樂園餐附送。今早11時，不少分店外都大排長龍。有男士為幫太太及女兒買到心頭好，今早10時到奧海城分店排隊，他說未來日子還會再買，希望買齊所有款式送給太太及女兒。



日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐便可免費獲得。（鄭子峰攝）

日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐便可免費獲得。（鄭子峰攝）

今早11時，不少分店外都大排長龍。（鄭子峰攝）

今早11時，不少分店外都大排長龍。（鄭子峰攝）

今早11時，不少分店外都大排長龍。（鄭子峰攝）

麥當勞開心樂園餐CHIIKAWA玩具全套合共8款，由7月28日至8月22日，逢星期一及五上午11時推出一款。8款玩具分8日推出，數量有限，送完即止。今日開售的是Hachiware麥當勞日曆。在奧海城分店，排隊頭的市民陸續搶到心頭好。

排在頭三位的陳小姐提前約一小時到場。（鄭子峰攝）

喜歡CHIIKAWA一年半的陳小姐說，未來幾日都會排隊，希望買齊所有玩具。（陳穎欣攝）

排在頭三位的陳小姐提前約一小時到場。她坦言不熟悉此卡通，但因三名上學的孫兒都在想要，打算再排隊買兩隻。她認為人流較預期少，並指「香港人好珍惜食物，唔會嘥」，不認為會出現「要玩具，不要食物」的情況。

成功買到2個玩具的馮先生及其兒子，今日約10時半已到場排隊。（鄭子峰攝）

馮先生今早10時已到場排隊，輪候了約1小時。他笑說自己不是CHIIKAWA的粉絲，「係太太同個女鍾意啫。」他說未來幾日還會再買，希望買齊所有款式的玩具送給太太及女兒，不過會視乎排隊人數再決定在網上還是在分店内購買。

另一位馮先生及其兒子，今日約10時半已到場排隊，成功買到2個玩具。他認為人流比想象中少，又稱限買一個餐的做法可防止太快售罄，認為安排不錯。

喜歡CHIIKAWA的盧小姐帶同女兒到場。（鄭子峰攝）

喜歡CHIIKAWA一年半的陳小姐說，未來幾日都會排隊，希望買齊所有玩具。問及會否擔心有炒賣情況，她說應該會有人炒賣，但她會留作收藏。喜歡CHIIKAWA、帶同女兒到場的盧小姐說，會等推出Usagi的公仔時再來購買，至於會否擔心炒賣，她笑説「香港實有啦其實！」

8款CHIIKAWA玩具：



7月28日︰Hachiware 麥當勞日曆

8月01日︰Rakko 外賣車量度器

8月04日︰Chiikawa 筆座

8月08日︰Usagi 熱香餅盒子

8月11日︰Momonga 筆套

8月15日︰Hachiware 相架

8月18日︰Chiikawa 盒裝便條紙

8月22日︰Usagi 貼紙機

