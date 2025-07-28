麥當勞CHIIKAWA玩具今早11時推出　網上及指定分店每次限購一份

【CHIIKAWA／麥當勞／開心樂園餐】日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐便可免費獲得。



該系列曾在日本掀起CHIIKAWA之亂，粉絲瘋搶玩具，更有人只取玩具不要餐點。香港麥當勞開售只限兩個途徑——到指定40間分店排隊，在收銀櫃枱購買任何一款開心樂園餐；或是經麥當勞App進入指定網站，選購兩款指定開心樂園餐其中一款，可選於3日內憑二維碼（ＱR CODE），到選定的其餘約220間分店領取。



根據麥當局規定，經網上或親身到指定分店購買，每次都只限購一份，想買更多需重新排隊。



麥當勞CHIIKAWA開心樂園餐將於7月28日上午11時起推出。（麥當勞提供圖片）

麥當勞CHIIKAWA玩具7月28日起開心樂園餐送出。麥當勞只限兩個途徑開售。(麥當勞App截圖）

CHIIKAWA麥當勞｜7.28起每逢周一及周五輪流推出新款

麥當勞開心樂園餐CHIIKAWA玩具全套合共8款，由7月28日至8月22日，逢星期一及五上午11時推出一款。8款玩具分8日推出，數量有限，送完即止。

7月28日︰Hachiware 麥當勞日曆

8月01日︰Rakko 外賣車量度器

8月04日︰Chiikawa 筆座

8月08日︰Usagi 熱香餅盒子

8月11日︰Momonga 筆套

8月15日︰Hachiware 相架

8月18日︰Chiikawa 盒裝便條紙

8月22日︰Usagi 貼紙機



Hachiware麥當勞日曆，7月28日率先推出。（麥當勞提供圖片）

Rakko外賣車量度器，8月1日推出。（麥當勞提供圖片）

Chiikawa筆座，8月4日推出。（麥當勞提供圖片）

Usagi熱香餅盒子，8月8日推出。（麥當勞提供圖片）

方法一：親身到指定40間餐廳櫃檯選購任何開心樂園餐

由7月28日起，逢星期一及五上午11時起，親身到指定40間餐廳，選購任何開心樂園餐。顧客只限於櫃檯選購任何開心樂園餐，才可獲贈隨餐附送的CHIIKAWA玩具。

麥當勞提醒，在該40間指定餐廳內，經餐廳自助點餐機選購開心樂園餐，或於麥當勞App內直接選購開心樂園餐，只會獲贈非CHIIKAWA款式之隨機圖書一本。

CHIIKAWA麥當勞｜指定40間餐廳一覽

港島區︰灣仔港灣、鰂魚涌柏蕙苑、西環西寶城、小西灣藍灣半島、鴨脷洲海怡半島

九龍區︰尖沙咀星光行、黃埔、藍田麗港城、鑽石山荷李活廣場、九龍站、牛頭角樂華、紅磡海逸豪園、深水埗富昌、荔枝角宇晴匯、奧海城、九龍城廣場、彩雲、樂富、紅磡站、啟德Airside、觀塘裕民坊

新界︰元朗貿易中心、青衣長發、屯門良景、沙田希爾頓、大圍美林、青衣長康、將軍澳寶琳、大埔廣福、沙田第一城、沙田沙角、荃灣愉景新城、將軍澳厚德、粉嶺碧湖花園、天水圍置富嘉湖、科學園、屯門市廣場、火炭星凱堤岸、粉嶺清濤

離島︰東涌映灣園

Momonga筆套，8月11日推出。（麥當勞提供圖片）

Hachiware相架，8月15日推出。（麥當勞提供圖片）

Chiikawa盒裝便條紙，8月18日推出 。（麥當勞提供圖片）

Usagi貼紙機，8月22日推出。（麥當勞提供圖片）

方法二：經麥當勞App進入指定網站選購其中2款開心樂園餐之一

除了親身到指定麥當勞購買開心樂園餐外，顧客又可在同一日上午11時起，在經麥當勞App點擊指定活動網站選購，記得要先要註冊成為麥當勞App用戶。

步驟一︰在指定日子上午11時起，打開麥當勞App，在主頁點解橫額進入活動網站，選購28元的麥芝蛋包開心樂園餐配指定飲品或34元麥樂雞（4件）開心樂園餐配指定飲品。

步驟二︰成功完成交易後，用戶將自動收到訂單確認電郵，附有到店取貨的二維碼。需要注意，用戶只可揀選該40間以外約的220間分店領取。

步驟三︰顧客其後憑電郵內的二維碼（QR Code），於3日內到揀選的麥當勞餐廳換領所選套餐及指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。

步驟四︰進行換領時，顧客須到訪所選餐廳的櫃檯向店員出示二維碼，方可獲贈指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。