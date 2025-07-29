《沒有幻覺的思覺失調》

「醫生，我幾時可以出院？」坐在我面前的是今天新入院的患者，一位與我年紀相若的女士，語氣中透出一點不耐煩。



撰文：青山醫院精神健康學院黃俊晧醫生



思覺失調的先兆期可以變化多端或不明顯，因此需要身邊的人留意患者生活中的變化，尤其是社交、工作或學業上的轉變。

在邀請她進入診症室前，我翻閱了桌上的「牌板」（病人的醫療紀錄）：這位二十多歲的女士是一名商科大學生，幾個月前剛分手，最近忙於準備畢業論文，並且從未接受過精神科的服務。她這次入院是因為在一座屋邨走廊無故大吵大鬧，最終被途人報警送院。經過精神科諮詢會診服務部（Consultation Liaison）的同事了解後，得知她這幾個月開始出現語言混亂的情況。

「我明白你很心急想出院，但不如先讓我了解這次入院的原因吧。」

「我只是肚痛入院，沒想到被那邊的醫生轉我來這裏接受治療。」

「可以說多一點關於肚痛的事情嗎？讓我看看如何幫助你。」

「我跟丈夫認識了很多年，下星期就要生孩子了，我擔心作動才去了醫院……」

在對答的過程中她的思維有點跳躍，經常穿梭於不同話題之間，內容也不時延伸至其他話題。特別的是，她回答時會緊閉着眼睛，好像需要這樣才能思考出答案。

會面後，我得到了她的同意，聯絡了她的家人和男朋友，了解到她最近與家人朋友的關係越來越疏遠。她從未結婚，也從未懷孕或生孩子，驗孕結果也自然是陰性。

對於她的睡眠轉差和思維混亂，她也同意開始嘗試抗思覺失調的藥物。在一兩個星期的藥物調整後，她的說話漸漸變得有條理，開始意識到入院前在屋邨大吵大鬧的並不是「正常」的自己。我也開始與她討論病識感的話題。

「你覺得現在的精神狀況和剛入院時有什麼分別嗎？」

「吃藥後感覺睡眠改善了，思路也清晰了，感覺探病時與家人的對話也流暢了。」

於是，我更詳細地跟她解釋這種變化，告訴她這個病情屬於思覺失調。

「但是我從來都沒有幻覺或幻聽，也沒有被害妄想，怎麼可能是思覺失調呢？」

「聽得出你對思覺失調有一定的認識。你剛提到的陽性徵狀（Positive Symptoms） 如幻覺和妄想確實是思覺失調的常見表現。但其實還包括思想或行為上的紊亂（Disorganized Thoughts or Behaviours）、運動徵狀（Motor Symptoms）、認知徵狀（Cognitive Symptoms） 和陰性徵狀（Negative Symptoms）等等……」

在早期的復發，患者未必有幻覺、妄想等明顯徵狀。復發前的徵狀可以包括失眠、思緒混亂、注意力不足、多疑、焦慮、脾氣暴躁和性情大變等等。（GettyImages/VCG）

隨着治療，她逐漸康復，思維、語言和與家人的關係也逐漸回復正常，病識感亦逐漸提升。在出院前，我特別跟她、家人及男朋友說明了思覺失調復發的先兆。

在早期的思覺失調復發，患者未必有幻覺、妄想等明顯徵狀。復發前的徵狀可以包括失眠、思緒混亂、注意力不足、多疑、焦慮、脾氣暴躁和性情大變等等。思覺失調的先兆期可以變化多端或不明顯，因此需要身邊的人留意患者生活中的變化，尤其是社交、工作或學業上的轉變。這樣即使再次復發，也能及早發現，病向淺中醫。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



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故事細節經修改以保障病人私隱。

