《精神科日間醫院的「筆下、心情」》

公營醫療收費改革近日成為城中熱話，當中絕大部分討論集中在費用上的增幅和為市民帶來的各種影響。但這次的收費改革當中，有一項服務的收費不單只向下調整，甚至是由收費服務改為免費服務——那就是精神科日間醫院的服務。此項收費的調整提高了精神病康復者接受精神科日間服務的意願，令他們的康復路上能獲得更多的專業支援，促進他們的康復並重新融入社會。



撰文：青山醫院精神健康學院精神科資深護師程子軒



社會上一直有聲音希望加強對精神病康復者的社區支援。這次的收費改革當中對精神科日間醫院服務的收費調整正好回應了大眾的期望。（資料圖片 / 余俊亮攝）

精神科日間醫院收費調整

醫院管理局下的精神科日間醫院服務覆蓋全港。以筆者所屬的青山醫院為例，日間醫院就為居住於屯門、天水圍及元朗的精神病康復者提供精神科日間復康服務。日間醫院作為精神病康復者重新適應社會的中途站，提供的復康服務包括工作技能訓練、病悉感灌輸、自我病情管理及藥物管理等等。

現時的阿正克服了社交恐懼症為他帶來的部分障礙，偶然亦會到日間醫院即席揮毫，為日間醫院寫下節日賀句，畫下應景名畫。更重要的是，從他的作品中能體會到他的「筆下、心情」。

接下來希望透過阿正的故事，簡單說明一下日間醫院的服務在精神病患者康復道路上扮演的角色。

日間醫院的藝術家

擁有魁梧身型的阿正，在外人眼中與正常人無異。但外表背後，阿正卻患有社交恐懼症，嚴重影響了他的日常生活。主診醫生看到他的情況，轉介他到日間醫院跟進，希望透過日間醫院的復康訓練，改善他的社交能力和協助他重拾工作能力，重過正常的生活。阿正剛來到日間醫院時，即使是與醫護人員接觸，他亦表現得相當害怕，不敢與醫護人員說話。即使如此，日間醫院的醫護人員仍抱著耐性，鼓勵著他參與日間醫院的訓練和活動。

隨著慢慢地與醫護人員建立醫患關係，阿正開始嘗試參與訓練和活動。參與訓練後，阿正的情況有著明顯的進步，開始懂得跟醫護人員作簡短的對話。另一方面，醫護人員發現原來阿正寫的字和畫的畫都相當具水準。喔，原來是位藝術家啊！日間醫院開始讓他在閒時練習書法和畫畫，嘗試透過紙和筆讓他建立表達情感的工具，並且提升他的自信心，埋下了他「筆下、心情」的種子。

現時的阿正，克服了社交恐懼症為他帶來的部分障礙，不再害怕與其他人接觸和對話，能過上正常的生活。他偶然亦會到日間醫院即席揮毫，為日間醫院寫下節日賀句，畫下應景名畫。更重要的是，從他的作品中能體會到他的「筆下、心情」。

社會上一直有聲音希望加強對精神病康復者的社區支援。這次的收費改革當中對精神科日間醫院服務的收費調整正好回應了大眾的期望。藉著阿正的故事，希望能讓讀者們認識日間醫院的服務，和明白該服務在精神病患者康復道路上所扮演著的角色。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

