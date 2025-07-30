違泊牛肉乾明年元旦加至$400　連超速等20項罰款加價　新罰款一覽

【牛肉乾／違例泊車／違例泊車定款罰款／交通違例定額罰款】立法會今日（30日）通過提調高交通違例罰則的兩項決議案，違例泊車定額罰款由320元調高至400元的議案，明年1月1日起生效，另外超速駕駛等19項罪行的罰款額上調5成。各項加價交通違例定額罰款，一文看清。



違例泊車定額罰款為320元加至400元。(警方圖片)

立法會今日（30日）通過提調高交通違例罰則的兩項決議案，違例泊車定額罰款由320元調高至400元的議案，明年1月1日起生效。(警方圖片)

違泊$320擬加至$400

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事。事隔8年，政府再度提出提升違泊「牛肉乾」罰款至400元，升幅為25%。

超速駕駛各級定額罰款均加價5成，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。

各項交通違例事項劃一加50%

其餘19項交通違例事項劃一加價50%，以超速駕駛為例，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果時速超出達45公里，罰款由1,000元加至1,500元。

交通違例事項定額罰款加價建議出爐。