違泊牛肉乾明年元旦加至$400 連超速等20項罰款加價 新罰款一覽
撰文：陶嘉心
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【牛肉乾／違例泊車／違例泊車定款罰款／交通違例定額罰款】立法會今日（30日）通過提調高交通違例罰則的兩項決議案，違例泊車定額罰款由320元調高至400元的議案，明年1月1日起生效，另外超速駕駛等19項罪行的罰款額上調5成。各項加價交通違例定額罰款，一文看清。
違泊$320擬加至$400
現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事。事隔8年，政府再度提出提升違泊「牛肉乾」罰款至400元，升幅為25%。
各項交通違例事項劃一加50%
其餘19項交通違例事項劃一加價50%，以超速駕駛為例，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果時速超出達45公里，罰款由1,000元加至1,500元。
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