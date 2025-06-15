電子牛肉乾今實施　專屬網及手機程式同步啟用　一文看清6大須知

警方由今日（15日）起，會以電子方式發出俗稱「牛肉乾」的交通違例告票，電子告票與紙本告票大致相同，會列出車牌、違例日期、地點、罰款金額及繳款限期等。至於電子告票專屬網站、手機應用程式和新增網上繳款方式，會同時啟用，讓市民可通過轉數快、信用卡、Apple Pay等繳交罰款，並在網上查閱紀錄。



警方表示，電子告票實施初期以「雙軌並行」，即同時發出紙本告票和電子告票，協助市民適應。《香港01》整合六大須知，方便市民掌握實施情況。



警方於今日（15日）起以電子方式發出定額罰款通知書。（資料圖片/鄭子峰攝）

警務處今日（15日）正式推行「交通定額罰款通知書」（告票）電子化，以電子方式發出違例泊車及違例行車告票，並推出「電子交通告票平台」的專屬網站及流動應用程式，方便車主及司機查閱及處理告票。(政府新聞處圖片)

1. 電子告票今實施 專屬網站及手機應用程式同步啟用

由今日(15日)開始，警方會以短訊或電郵方式向違例泊車和違例行車人士發出電子告票，告票上面將顯示告票號碼、違例日期、地點、罰款金額及電子繳款號碼等資訊。

警方由今日（15日）開始，以短訊和電郵方式向違例泊車和違例行車人士發出告票，上面將顯示告票號碼、違例日期、地點、罰款金額及電子繳款號碼等資訊。（警方網上截圖）

警方由今日（15日）開始，以短訊和電郵方式向違例泊車和違例行車人士發出告票，新告票的資料無重大改變，內容展示更清晰。(政府新聞處資料截圖)

新告票的18位電子繳款號碼移至中頁上方。(政府新聞處資料截圖)

新告票背頁顯示新增的電子繳款方式。(政府新聞處資料截圖)

至於市民會透過短訊抑或電郵收到告票，則需視乎他們去年續牌時，向運輸署提供的聯絡方式。如市民尚未提供電子聯絡，則會繼續收到實體告票。警方建議市民可透過運輸署網頁，主動提供電子聯絡方式。

2. 推電子告票網站及手機應用程式

警方亦於今日(15日)同步推出電子告票專屬平台和手機應用程式，市民輸入告票號碼和涉事車輛登記號碼後，即可繳款及查閲繳款記錄等資訊。

3. 繳款方法包括FPS、信用卡等

電子平台推出後，將新增FPS、信用卡、Google Pay及Apple Pay等支付方法，市民亦可沿用傳統方式繳款。

4. 初期雙軌並行 同時發電子和實體告票

警方表示，電子告票實施初期，將實行「雙規並行」模式，即會同時向市民發出實體和電子告票，市民只需要透過其中1張繳付罰款。如車主未能及時繳款，警方亦會郵寄一張繳付罰款通知書。

警方呼籲市民盡量使用電子告票繳款，以適應新平台。至於何時實施全電子化，警方則指沒有時間表，需視乎市民對電子告票的接受程度，但稱會有足夠時間和宣傳讓市民適應。

5. 防騙須知

警方表示，未來如透過短訊發電子告票，其發送人名稱為#HKFP-eTT，並不會在訊息内提供任何超連結，而電子告票網站域名結尾為.gov.hk，呼籲市民慎防騙徒。

6. 即時收通知 防止「被拖車」

警方表示，以往如發現有違例車輛造成嚴重阻塞，或即時拖走車輛，而涉事車主未必知悉。實施電子告票後，車主將即時收到告票通知，可思考是否需及時駛走車輛。

警方又表示，如有租車人被發現違例停泊或違例形成，需由車主負責。