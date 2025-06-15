電子牛肉乾今實施 專屬網及手機程式同步啟用 一文看清6大須知
警方由今日（15日）起，會以電子方式發出俗稱「牛肉乾」的交通違例告票，電子告票與紙本告票大致相同，會列出車牌、違例日期、地點、罰款金額及繳款限期等。至於電子告票專屬網站、手機應用程式和新增網上繳款方式，會同時啟用，讓市民可通過轉數快、信用卡、Apple Pay等繳交罰款，並在網上查閱紀錄。
警方表示，電子告票實施初期以「雙軌並行」，即同時發出紙本告票和電子告票，協助市民適應。《香港01》整合六大須知，方便市民掌握實施情況。
1. 電子告票今實施 專屬網站及手機應用程式同步啟用
由今日(15日)開始，警方會以短訊或電郵方式向違例泊車和違例行車人士發出電子告票，告票上面將顯示告票號碼、違例日期、地點、罰款金額及電子繳款號碼等資訊。
至於市民會透過短訊抑或電郵收到告票，則需視乎他們去年續牌時，向運輸署提供的聯絡方式。如市民尚未提供電子聯絡，則會繼續收到實體告票。警方建議市民可透過運輸署網頁，主動提供電子聯絡方式。
2. 推電子告票網站及手機應用程式
警方亦於今日(15日)同步推出電子告票專屬平台和手機應用程式，市民輸入告票號碼和涉事車輛登記號碼後，即可繳款及查閲繳款記錄等資訊。
3. 繳款方法包括FPS、信用卡等
電子平台推出後，將新增FPS、信用卡、Google Pay及Apple Pay等支付方法，市民亦可沿用傳統方式繳款。
4. 初期雙軌並行 同時發電子和實體告票
警方表示，電子告票實施初期，將實行「雙規並行」模式，即會同時向市民發出實體和電子告票，市民只需要透過其中1張繳付罰款。如車主未能及時繳款，警方亦會郵寄一張繳付罰款通知書。
警方呼籲市民盡量使用電子告票繳款，以適應新平台。至於何時實施全電子化，警方則指沒有時間表，需視乎市民對電子告票的接受程度，但稱會有足夠時間和宣傳讓市民適應。
5. 防騙須知
警方表示，未來如透過短訊發電子告票，其發送人名稱為#HKFP-eTT，並不會在訊息内提供任何超連結，而電子告票網站域名結尾為.gov.hk，呼籲市民慎防騙徒。
6. 即時收通知 防止「被拖車」
警方表示，以往如發現有違例車輛造成嚴重阻塞，或即時拖走車輛，而涉事車主未必知悉。實施電子告票後，車主將即時收到告票通知，可思考是否需及時駛走車輛。
警方又表示，如有租車人被發現違例停泊或違例形成，需由車主負責。