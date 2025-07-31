一點粉紅PinkDot取消　原訂10月舉行　西九突通知無法租場無解釋

立法會近日正在審議《同性伴侶關係登記條例草案》，惟議會反對聲音大。與此同時，已舉辦10年的大型LGBTQIA+嘉年華「一點粉紅」（Pink Dot HK），原定於今年10月在西九文化區舉行，惟主辦方今日（31日）在社交媒體公布，稱突然接獲西九通知，無法租出場地，且未有提供原因。



由於時間緊逼，加上適合舉辦的戶外場地不多，臨時另覓場地極具困難，宣布取消今年活動。《香港01》正向西九文化區查詢。



▼ 一點粉紅 2024 ▼



「一點粉紅2024」於9月22日在西九文化區藝術公園免費舉行。（資料圖片／黃寶瑩攝）

「一點粉紅」在社交媒體表示，早於年初已向西九文化區管理局提出預留場地申請，計劃在10月12日如常舉行。惟忙於著手籌備之際，突然收到西九通知，無法租出場地，且未有提供原因。由於時間緊逼，而適合舉辦的戶外場地選擇本已不多，臨時另覓場地極具困難，故只好作出「艱難決定」，宣布取消舉辦今年Pink Dot HK活動。

「一點粉紅」7月31日宣布取今年10月12日的年度活動。

翻查資料，「一點粉紅」自2014年起舉辦，僅於2019年受社會事件影響停辦一年，每年吸引逾千至萬人入場。嘉年華設有音樂會、論壇和攤位活動，冀透過不同文娛節目，增加大眾對LGBTQIA+社群的認識，消除歧視。去年活動以「We are Fabu10us」為主題，由藍奕邦、黃夏蕙及周殷廷擔任「粉紅大使」。

近日立法會正在審議《同性伴侶關係登記條例草案》，草案建議為已在海外註冊的同性伴侶進行登記，讓關係獲法律承認，並可享有醫療決定、身後事和社會福利等權利。惟議會反對聲音大，主要黨派如民建聯、工聯會等明言反對，只有新民黨表示支持。