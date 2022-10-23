一點粉紅2022｜10.23辦性小眾嘉年華　免費播修復版《春光乍洩》

「一點粉紅」自2014起舉辦，為香港最大型LGBTQIA+群體盛事，今年繼續推動同志平權並支持性小眾，活動本月23日中午12點在九龍灣國際展貿中心舉行。主辦方大愛同盟指，將免費重映王家衛經典電影《春光乍洩》4K修復版。大愛同盟總幹事梁兆輝表示，去年舉辦的活動人流最多達7000，難預計今年人數，但認為0+3並未使香港遊客增多，料外地來港參加嘉年華人數無明顯變化。



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免費重映《春光乍洩》4K修復版

梁兆輝表示，今年「Pink Dot HK一點粉紅2022」嘉年華活動上，將免費播映導演王家衛經典電影《春光乍洩》4K修復版，並邀請經典同志電影《藍宇》編劇魏紹恩映後分享。

此外，還有逾20個支援同志及性小眾群體的組織在活動當日設置攤位，與公眾交流，現場組織服務範疇涵蓋心理支援、平權倡議、醫療服務等。

大會指，今年續有「粉紅市集」，將有逾40個多元友善本地手作、品牌到場設置零售攤位。

主辦方：難預計入場人數

梁兆輝強調活動會嚴格遵守防疫措施，去年活動的參加人數令他「好大驚喜」，高峰期達7000人，而今年入場人數則難估計。以往吸引不少台灣、外國等地人士到場，但他表示0+3檢疫措施下未見遊客增多，估計外地來參加活動的人士難有明顯變化。

主辦方大愛同盟成立於2013月，爭取香港同性戀者權利。梁兆輝稱，多年來香港在支持性別平權立法方面進步不大，但對社會觀念有改變感到欣慰。

馮允謙、梁祖堯任「粉紅大使」

今年的壓軸節目「一點粉紅」閉幕音樂會上將有兩位「粉紅大使」，分別是本地創作男歌手馮允謙及已出櫃的舞台劇演員及導演梁祖堯。至於表演嘉賓，包括陳柏宇、Serrini、王嘉儀等藝人。

梁祖堯曾在舞台劇中多次演出同性戀角色，多年前便已公開「出櫃」坦承自己的性取向，今日指：「希望我哋今後可以唔再強調平權呢件事」。

歌手陳柏宇出席活動時表示自幼在加拿大長大，對於同性戀等群體的平權十分重視，「佢哋有咩唔值得尊重？」