黑雨｜雨量分佈一覽　黃大仙、葵青等5區達標　港島未成重災區

【天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告】繼7月29日後，天文台相隔四日發出第二個黑雨警告信號，持續兩小時。翻查天文台各區雨量分佈數據，發出黑雨前一小時，黃大仙、葵青及西貢等五區錄得超過70毫米雨量，達黑雨級別；東區則在早上近近9時前，錄得每小時13至50毫米。

對上一次黑雨成為重災區的港島區，除了黃雨期間東區錄得較高雨量，今次在黑雨前一小時及期間則未受嚴重影響。



白沙灣附近的情況，馬路幾乎被黃泥水完全淹沒。（西貢日報圖片）

五區雨量達黑雨級別 黃大仙最高錄88毫米

與活躍西南季候風相關的強雷雨帶影響珠江口一帶，天文台今早6時50分先發黃色暴雨警告。兩個多小時後，即9時10分發出紅色暴雨警告。短短逾半小時後，於9時45分再改發黑色暴雨警告，維持兩小時後取消。

黃雨生效期間，港島東區及西貢區的雨勢特別大，天文台當時指，兩區已錄得或預料有每小時雨量超過70毫米的大雨，並預告出現嚴重水浸。

其後雨勢急轉直下，根據天文台各區雨量分佈數據，今早8時45分至9時45分期間，五區包括黃大仙、葵青、油尖旺、九龍城及西頁區雨量達黑雨級別，即每小時錄得超過70毫米雨量，分別錄得73至88毫米、57至78毫米、25至78毫米、以及36至77毫米雨量、0至74毫米雨量。

翻查天文台各區雨量分佈數據，今早8時45分至9時45分期間，五區包括黃大仙、葵青、油尖旺、九龍城及西頁區雨量達黑雨級別，即每小時錄得超過70毫米雨量。（天文台網頁）

西貢大網仔路、屯門公路等多處路面水浸

黑雨期間本港多處路面水浸，其中屯門公路近浪翠園第四期、西貢大網仔路及白沙灣一帶、北大嶼山公路近欣澳等地均有水浸，車輛涉水而行。此外，長沙灣龍翔道亦有車輛疑因天雨路滑跣胎，撞向一輛的士及路邊水馬。

港島區雨量未達黃雨水平

在7月29日成為黑雨重災區的港島區，在黑雨前一小時及期間則相對未嚴重影響。今早8時45分至9時45分期間，灣仔、南區、東區及中西區，分別錄得1至4毫米、0至7毫米、0至22毫米、以及0至19毫米雨量，連黃雨級別、即每小時超過30毫米雨量亦未達到。

改發黑雨後雨量回落 荃灣元朗等7區錄10毫米以下

黑色暴雨警告維持約兩小時，天文台在早上11時45分改發紅色暴雨警告。翻查該兩小時的數據，各區雨量分布明顯減少，其中錄得最多雨量的大埔區，早上9時45分至10時45分期間只錄得5至32毫米，屬黃雨水平。

至於上午10時45分至11時45分期間，七區的雨量只錄得10毫米以下，包括大埔、荃灣、元朗、屯門、東區、西貢及北區。