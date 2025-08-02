黑雨｜CHIIKAWA展兩室外區暫停開放　室內區及持票人店如常開放

【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展/CHIIKAWA 梳士巴利公園】天文台今日（29日）上午9時45分發出黑色暴雨警告信號。「CHIIKAWA DAYS」大型特展主辦方宣布，兩個室外展區暫停開放，直至黑色暴雨警告信號移除後兩小時，按天氣情況重開。室內展區及持票人店則如常開放，但運作可能受影響，欲參展人士可前往室內展區，其門票會視作已參觀整個展覽。



主辦方表示，持票人士若逾時進場，會在今日內彈性處理；至於選擇不如期參觀展覽的持票人士，可經KLOOK退票。



兩個室外展區則暫停開放，直至黑色暴雨警告信號移除後兩小時，按天氣情況重開。圖為首日開幕情況。（資料圖片／廖雁雄攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展今個月在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱舉行，為期一個月。適逢天文台今早9時45分發出黑色暴雨警告信號，展覽主辦方AllRightsReserved (ARR) 在社交平台公布，展覽將調整開放安排。

天文台今早9時45分發出黑色暴雨警告信號，展覽主辦方AllRightsReserved (ARR) 在社交平台公布，展覽將調整開放安排。(Instagram相片)

主辦方：若逾時進場 今日內彈性處理

室內展區及供持有特展門票者的「持票人店」如常開放，但運作可能受影響，欲參展人士可前往室內展區，其門票會視作已參觀整個展覽。兩個室外展區則暫停開放，直至黑色暴雨警告信號移除後兩小時，按天氣情況重開。

主辦方表示，持票人士若逾時進場，會在今日內彈性處理；至於選擇不如期參觀展覽的持票人士，可經KLOOK退票。

「CHIIKAWA DAYS」大型特展主辦方宣布，室內展區及持票人店如常開放，但運作可能受影響。圖為首日開幕情況。（資料圖片／廖雁雄攝）