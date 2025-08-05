基孔肯雅熱｜黑雨連連　食環署指大雨沖去殺蟲劑　籲雨後清理積水

內地佛山順德近日爆發基孔肯雅熱，本港早前出現首宗輸入個案，涉及一名12歲男童。食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵今早（5日）在電台節目中表示，已即時在患者住所250米範圍內進行滅蚊工作，在蚊子潛在滋生地、滋生地及樹木繁茂的位置進行密集式霧化滅蚊。她又指，連日大雨某程度上影響食環署的滅蚊工作，因為雨水會沖去殺蟲劑等藥物，要待大雨過後才可繼續。



食環署8月3日派人到首宗基孔肯雅熱輸入個案患者居住的安達邨滅蚊。（資料圖片/廖雁雄攝）

霍明茵今早在港台節目《千禧年代》上說，食環署自上月開始已在全港各區加強防控蚊患工作，當有首宗基孔肯雅熱輸入個案後，已即時在患者住所250米範圍內進行滅蚊，並在蚊蟲滋生地、潛在滋生地及樹木繁茂的位置進行密集式霧化滅蚊。

她又指，已即時巡查患者住所附近的21個地盤，並已要求承辦商清理地盤內積水。霍明茵說相關承辦商態度相當合作，並已在容易積水的位置投放殺蟲劑等。霍明茵補充指，會傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊喜歡在面積細小的積水滋生，如花盤底部，或一些排水明渠，建議市民留意。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

她又說，一般蚊患指數會在4至5月上升，6至9月達高峰期，而近日有上升趨勢，不過今年的蚊患指數相比2023年及2024年的高峰略低。至於本港連日有暴雨，霍明茵指某程度影響食環署滅蚊工作，因大雨會沖走殺蟲水的藥劑，要待大雨過後才可繼續。她又呼籲市民應留意清理積水。

民建聯立法會議員梁熙在同一節目中表示，市民要自己保護好自己，做好防蚊措施便可以預防感染，認為市民不用太擔心。他又指，目前最主要工作應是防止本地大規模爆發，建議當局在蚊患指數達紅色級別邊緣的地區，如大埔等亦要加強滅蚊。梁熙續指，政府未必可掌握得太詳細，因此地區組織應發揮地區力量，多巡查區內蚊患黑點。